[{"available":true,"c_guid":"37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","shortLead":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","id":"20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcb410-06cb-47b3-88e1-9034fca46cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"Megöltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már bőven 10 millió felett járnak az első dózis beadásában.","shortLead":"Már bőven 10 millió felett járnak az első dózis beadásában.","id":"20210204_nagy_britannia_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8efb6d-b43f-43c9-8cbf-ecfcc5eaa4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_nagy_britannia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 19:21","title":"Egy magyarországnyi embert már beoltottak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Stern nemcsak politikai, hanem személyes ügyekben is faggatta a miniszterelnököt, több olyan lehetséges családi forgatókönyvet is felvetve, amely szembemenne a kormánypárt aktuális politikájával.","shortLead":"A Stern nemcsak politikai, hanem személyes ügyekben is faggatta a miniszterelnököt, több olyan lehetséges családi...","id":"20210204_Orban_Viktor_nagy_probatetelnek_elne_meg_ha_valamelyik_gyereke_homoszexualis_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f751641-9cbf-47e9-bcd0-7783c83aa17c","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Orban_Viktor_nagy_probatetelnek_elne_meg_ha_valamelyik_gyereke_homoszexualis_lenne","timestamp":"2021. február. 04. 19:56","title":"Orbán Viktor nagy próbatételnek élné meg, ha valamelyik gyereke homoszexuális lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén emberi méltóságából eredő magánszférához való jogát” védi – állítja a Miniszterelnökség az Alkotmánybírósághoz írt levelében.","shortLead":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén...","id":"20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c02c59-90f6-4b4b-a2a9-fa2909dc04a1","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","timestamp":"2021. február. 03. 18:10","title":"A Miniszterelnökség szerint a nemváltoztatás törvényi tilalmának semmi köze ahhoz, hogy valaki átoperáltatja-e magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cad79c-3e1d-4ffe-9205-83038a95f457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell frissíteni, nincsenek idegesítő értesítések, se felesleges funkciók – ezzel a felütéssel hirdeti az Apple Watchot kritizáló újdonságát a gyártó H. Moser. Az Apple terméke ehhez viszonyítva azonban filléres készülék.","shortLead":"Nem kell frissíteni, nincsenek idegesítő értesítések, se felesleges funkciók – ezzel a felütéssel hirdeti az Apple...","id":"20210205_h_moser_svajci_okosora_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cad79c-3e1d-4ffe-9205-83038a95f457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca467381-644f-4669-9216-d27ace1ad439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_h_moser_svajci_okosora_apple_watch","timestamp":"2021. február. 05. 08:03","title":"9 millióba kerül ez az óra, pedig még számok sincsenek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van, aki inkább letesz a vágyáról, hogy így tiltakozzon, van, aki emiatt hagyja el az országot, de olyan is, aki azt gondolja, így legalább több esélye lesz bejutni. Tizennégy felvételizővel beszélgettünk, akikben csak egy a közös: mind dühösek vagy szomorúak.","shortLead":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van...","id":"20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06913faf-8b07-4f2d-a075-f2d5f18b2754","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 03. 20:00","title":"„Felvételizem az SZFE-re, de csak hogy tudjam, mire fogok nemet mondani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]