Az MSZP azt javasolja, hogy az egyetemisták csak a tandíjuk felét fizessék a járvány miatt

[{"available":true,"c_guid":"69f471bd-1641-403f-a069-dd857a8dc74a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírus minden előrejelzés szerint súlyos recesszióba rántotta a magyar gazdaságot – erről, még jövő időben, először az MKIK hagyományos évnyitóján beszélt 2020 márciusában a miniszterelnök. Szűk egy évvel később – még az éves növekedési adatok publikálása előtt – ezúttal online beszéltek a kilátásokról a hazai gazdasági élet vezető személyiségei: Orbán Viktor miniszterelnök mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László, a kamara elnöke. ","shortLead":"A koronavírus minden előrejelzés szerint súlyos recesszióba rántotta a magyar gazdaságot – erről, még jövő időben...","id":"20210204_mkik_gazdasagi_evnyito_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69f471bd-1641-403f-a069-dd857a8dc74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3353e425-df25-4bc5-a1b0-a8a3f34603f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_mkik_gazdasagi_evnyito_elo","timestamp":"2021. február. 04. 10:09","title":"Orbán új hitelkonstrukciót jelentett be a mikrovállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dccb07-c57a-46f0-9467-a6316cb0727c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vallás kigúnyolásának van határa – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A vallás kigúnyolásának van határa – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság.","id":"20210205_Ab_alkotmanyos_jogot_sertett_a_lengyel_abortusztilalom_elleni_performansz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8dccb07-c57a-46f0-9467-a6316cb0727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f03134c-1153-4529-8b89-42ead88df337","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Ab_alkotmanyos_jogot_sertett_a_lengyel_abortusztilalom_elleni_performansz","timestamp":"2021. február. 05. 14:25","title":"Ab: Alkotmányos jogot sértett a lengyel abortusztilalom elleni performansz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány a gazdaság újraindításával magyarázza a döntést. ","shortLead":"A kormány a gazdaság újraindításával magyarázza a döntést. ","id":"20210205_koronavirus_vakcina_Indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f319749-7b9e-41fd-b5c7-f0bdd3a96eef","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_koronavirus_vakcina_Indonezia","timestamp":"2021. február. 05. 11:44","title":"Az idősek halnak bele, de a fiatalok kapják meg először a koronavírus elleni vakcinát Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b63b07-1319-4eb3-9574-29e8cd089554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja operációs rendszerét. A kompatibilis telefonokon már elérhető a tavaly élessé vált iOS 14 újabb változata, azonban van hozzá egy kis megkötés.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja operációs rendszerét. A kompatibilis telefonokon már elérhető a tavaly élessé vált iOS...","id":"20210205_apple_ios_144_telepitese_utan_nincsen_downgrade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b63b07-1319-4eb3-9574-29e8cd089554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd7b1e-69b1-4276-b289-109b2f6333ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_ios_144_telepitese_utan_nincsen_downgrade","timestamp":"2021. február. 05. 11:03","title":"Erről tudnia kell, ha telepíti az iPhone-jára az új rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött Magyarország „valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménye részére” Takács Péter országos kórházfőigazgató-helyettes. A dokumentum szerint egy hétvége alatt akár 1 024 800 embert is be lehetne oltani.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött...","id":"20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572eb069-2e5d-4e72-901d-3ae0aeb7bca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 04. 11:07","title":"Ambiciózus oltási terv rajzolódik ki egy, a kórházigazgatóknak küldött levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idén talán visszatérhet a világ légiutas-forgalma az utazási korlátozások előtti szint nagyjából felére.","shortLead":"Idén talán visszatérhet a világ légiutas-forgalma az utazási korlátozások előtti szint nagyjából felére.","id":"20210203_repules_legiutas_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f83a3-6182-4c7a-b69f-4897c891b295","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_repules_legiutas_forgalom","timestamp":"2021. február. 03. 19:12","title":"A 2019-es szint harmadára csökkent a világ légiutas-forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]