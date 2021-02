Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltási értesítőben közlik, milyen vakcina áll rendelkezésre.","shortLead":"Az oltási értesítőben közlik, milyen vakcina áll rendelkezésre.","id":"20210206_Cafolta_az_EMMI_Orban_Viktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4fbee8-cb5e-4f2b-b254-943d6113c7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Cafolta_az_EMMI_Orban_Viktort","timestamp":"2021. február. 06. 21:12","title":"Cáfolta az EMMI Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja a Népszava.","shortLead":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja...","id":"20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a9320-4e5e-439a-815a-89442f138ecd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","timestamp":"2021. február. 06. 09:32","title":"Felújítják az Andrássy út egyik legszebb palotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d15cc-0b71-428e-8e89-7746a817001e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz köbméter hulladékot sodor magával a folyó.","shortLead":"Több száz köbméter hulladékot sodor magával a folyó.","id":"20210206_Szemetet_hozott_a_Tisza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982d15cc-0b71-428e-8e89-7746a817001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593535f0-4b47-4599-b94a-72f44bf56127","keywords":null,"link":"/zhvg/20210206_Szemetet_hozott_a_Tisza","timestamp":"2021. február. 06. 15:35","title":"Szemetet hoz az áradó Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ce703e-aa2c-430b-aedf-546913dc32d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodpercenként 83 darab talált gazdára a legújabb Motorola telefonból egy villámértékesítésen.","shortLead":"Másodpercenként 83 darab talált gazdára a legújabb Motorola telefonból egy villámértékesítésen.","id":"20210207_motorola_edge_s_flash_sale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ce703e-aa2c-430b-aedf-546913dc32d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330c82d2-97c9-4a8b-92a0-d985270e999c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_motorola_edge_s_flash_sale","timestamp":"2021. február. 07. 18:03","title":"2 perc alatt 10 ezres eladás: vitték, mint a cukrot az új Motorola telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét és fagyit is lehet majd venni. ","shortLead":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét...","id":"20210207_6070_milliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6ed6-9a38-4396-bc4f-3e785093d274","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_6070_milliot","timestamp":"2021. február. 07. 12:06","title":"Gyógyszert is árulhatnának a falusi kisboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","shortLead":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","id":"20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235690e1-98fc-496c-a51d-57e075f989ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","timestamp":"2021. február. 07. 12:46","title":"Mobil oltóegységeket akar a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek Végre egy kis csönd című darabjából készül a Katona K:ortárs elnevezésű, streamelt színházi sorozatának első premierje.","shortLead":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek...","id":"202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9123bf5a-d5c2-438b-a68f-1c448085ee25","keywords":null,"link":"/360/202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Garaczi László: \"Ha diktátor lennék, imádnám ezt a helyzetet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány és az oltások körül kialakult zajban ritka az olyan alkalom, amikor ismert (és elismert) virológusok mondanak szakmai véleményt a témában. A kutatók által működtetett Kovidők tájékoztató csatornának péntek este mégis sikerült leültetnie négy szakértőt, akik a többi közt arról beszéltek, melyik oltóanyag-típust tartják megfelelőnek, milyen mellékhatásokra lehet számítani és mit gondolnak az engedélyeztetési folyamatokról. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és az oltások körül kialakult zajban ritka az olyan alkalom, amikor ismert (és elismert...","id":"20210206_magyar_virologus_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faad839-05b9-43b4-89bc-db0ba365b140","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_magyar_virologus_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 06. 06:05","title":"Ismert magyar virológusok mondták el, melyik vakcinatípust tartják a legjobbnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]