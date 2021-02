Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem biztos, hogy lenne értelme.","shortLead":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem...","id":"20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defca9a6-d75d-4b20-b067-24ff4933cadb","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","timestamp":"2021. február. 08. 05:15","title":"A koronavírus-mutáció miatt nem oltanak még Dél-Afrikában az AstraZeneca vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég nem teljesítette maradéktalanul azokat a kötelezettségeket, amelyeket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt vállalt.","shortLead":"A cég nem teljesítette maradéktalanul azokat a kötelezettségeket, amelyeket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat...","id":"20210209_gazdasagi_versenyhivatal_airbnb_penzbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b97117-ee17-4ce6-937a-b2ffe3bb74d7","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_gazdasagi_versenyhivatal_airbnb_penzbuntetes","timestamp":"2021. február. 09. 12:54","title":"Negyvenmillióra büntette az Airbnb-t a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb váltani a Microsoft Teamsre.","shortLead":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb...","id":"20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f754ce-e96e-48a8-95d9-54b46a3386e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","timestamp":"2021. február. 08. 12:03","title":"Megszűnik a céges Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295afa4b-e7ad-4371-ae0a-847c5773d0bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A januári amerikai elnöki beiktatáson saját versét szavaló Amanda Gorman is szerepelt a vasárnapi Super Bowlon, ezzel ő lett az első költő az amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjének műsorában.","shortLead":"A januári amerikai elnöki beiktatáson saját versét szavaló Amanda Gorman is szerepelt a vasárnapi Super Bowlon, ezzel ő...","id":"20210208_Ilyen_meg_nem_volt_Amanda_Gorman_a_Super_Bowlon_is_verset_mondott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295afa4b-e7ad-4371-ae0a-847c5773d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92944ca-f57d-4a9e-bfd4-fc9e8a1705ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Ilyen_meg_nem_volt_Amanda_Gorman_a_Super_Bowlon_is_verset_mondott","timestamp":"2021. február. 08. 16:15","title":"Ilyen még nem volt: Amanda Gorman a Super Bowlon is verset mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51be73b-0feb-4d9e-b64f-693c1bd62da1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt gyökeresen megváltozott munkakörnyezetre reagált a japán autógyár.","shortLead":"A koronavírus miatt gyökeresen megváltozott munkakörnyezetre reagált a japán autógyár.","id":"20210207_nissan_auto_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d51be73b-0feb-4d9e-b64f-693c1bd62da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a267ca8-3fd1-48b4-b8b6-bad21f38b5bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_nissan_auto_home_office","timestamp":"2021. február. 07. 21:16","title":"A Nissan új ötletével most már tényleg bárhonnan dolgozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez, ehhez azonban hiányzik a politikai akarat. Az Európai Bizottság levélben fordult a magyar kormányhoz, amely még nem válaszolt. A tét 6,3 milliárd euró.","shortLead":"Jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez, ehhez azonban hiányzik a politikai...","id":"20210208_kozbeszerzes_europai_bizottsag_jogszabalymodositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6027eed-ab19-425e-921d-3b8759c9c183","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_kozbeszerzes_europai_bizottsag_jogszabalymodositas","timestamp":"2021. február. 08. 18:52","title":"A politika legfelsőbb körei akadályozzák a magyar közbeszerzések tisztaságát - állítja az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311e6e00-8de6-4d8a-a843-9b195715b433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a férfi tünetei súlyosabbak, nem lehetett máshogy megtartani az esküvőt. ","shortLead":"Mivel a férfi tünetei súlyosabbak, nem lehetett máshogy megtartani az esküvőt. ","id":"20210207_A_Covidosztalyon_hazasodott_ossze_telefonon_keresztul_egy_spanyol_par","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311e6e00-8de6-4d8a-a843-9b195715b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5a4773-1be4-42f2-b8e4-f99abce486c8","keywords":null,"link":"/elet/20210207_A_Covidosztalyon_hazasodott_ossze_telefonon_keresztul_egy_spanyol_par","timestamp":"2021. február. 07. 21:29","title":"A Covid-osztályon házasodott össze egy pár, a pap telefonon keresztül adta őket össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Philippe Dam","category":"360","description":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok uralkodnak az állami kórházakban, írja szerzőnk, a Human Rights Watch munkatársa. Vélemény. ","shortLead":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok...","id":"20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c940a984-355e-4b31-a267-72e338060cca","keywords":null,"link":"/360/20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","timestamp":"2021. február. 08. 11:00","title":"HRW: Rejtett veszély leselkedik a koronavírusos betegekre a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]