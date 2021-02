Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","shortLead":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","id":"20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78cc0a0-a566-4dd4-a93b-30588e998a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","timestamp":"2021. február. 10. 08:06","title":"Azok a vállalkozások kaphatnak az ingyenhitelből, amelyek a járvány előtt nem voltak veszteségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d153ddc-f1d6-4cbb-abe0-705bd02b034b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egy 67 éves férfit gyanúsít a támadással.","shortLead":"A rendőrség egy 67 éves férfit gyanúsít a támadással.","id":"20210209_Lovoldozes_volt_egy_minneapolisi_klinikan_harom_serult_eletveszelyes_allapotban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d153ddc-f1d6-4cbb-abe0-705bd02b034b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201fd2d0-eb42-40ff-b33c-f7f3645b5f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Lovoldozes_volt_egy_minneapolisi_klinikan_harom_serult_eletveszelyes_allapotban_van","timestamp":"2021. február. 09. 22:29","title":"Lövöldözés volt egy klinikán Minnesotában, többen életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","id":"20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e13c79-163e-4e6a-9699-1b89b96beb0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","timestamp":"2021. február. 10. 12:52","title":"Az oroszok nemzetközi körözést adtak ki Navalnij alapítványának vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államfő szerint így a nyár ismét sikeres lehet az idegenforgalomban.","shortLead":"Az államfő szerint így a nyár ismét sikeres lehet az idegenforgalomban.","id":"20210210_ader_janos_koronavirus_jarvany_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25f521a-b4dc-43cb-8ad1-7069e61aca65","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_ader_janos_koronavirus_jarvany_oltas","timestamp":"2021. február. 10. 18:50","title":"Áder: Ha jól halad az oltás, májusban remélhetőleg lazítani lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","shortLead":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","id":"20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb2cf0-3419-4cde-8712-31a1a109c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","timestamp":"2021. február. 10. 19:07","title":"Megjött a WHO válasza: szerintük 65 év felett is használható az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","shortLead":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","id":"20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680cda0a-6cdc-49a9-8f5a-d26ea109f590","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","timestamp":"2021. február. 10. 09:03","title":"Jön az újabb vakcina – ezúttal Iránból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3a0335-1d3a-4be8-8950-661c19f398d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen ágak szakadhatnak le és kidőlhetnek a fák. A János-hegy környéke a legveszélyesebb.","shortLead":"Több helyen ágak szakadhatnak le és kidőlhetnek a fák. A János-hegy környéke a legveszélyesebb.","id":"20210209_Erdolatogatasi_tilalmat_rendelnek_el_es_lezarjak_a_Normafat_es_parkolojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3a0335-1d3a-4be8-8950-661c19f398d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49977af4-45d5-456d-8197-bcf5ed1e85cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Erdolatogatasi_tilalmat_rendelnek_el_es_lezarjak_a_Normafat_es_parkolojat","timestamp":"2021. február. 09. 22:03","title":"Lezárják a Normafát és erdőlátogatási tilalmat rendelnek el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]