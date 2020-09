Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra visszafordítják a természet pusztulását. David Attenborough szerint most minden lépésre szükség van.","shortLead":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra...","id":"20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39664c9f-707a-4e43-aa42-164aea127a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:33","title":"David Attenborough megkongatta a vészharangot, hamarosan egymillió faj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","shortLead":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","id":"20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71535ee6-c290-4d32-8566-44ceecf0a230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:08","title":"Egy este alakult ki sarki fény és holdszivárvány Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Végzetesnek bizonyult a májusi szigetvári műhiba, megtalálhatták az első bolygót a Tejútrendszeren kívül. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Végzetesnek bizonyult a májusi szigetvári műhiba, megtalálhatták az első bolygót a Tejútrendszeren kívül. Ez a hvg360...","id":"20200929_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1020cbc9-ae1d-456e-b0a8-0f74102455df","keywords":null,"link":"/360/20200929_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:00","title":"Radar360: Nagyobb bajtól tart az orvosi kamara, adótámogatást kaphat a vírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus és a kormány is nehéz helyzetbe hozza a fővárost a hitelminősítő szerint, de gyors talpraállásra számítanak.\r

","shortLead":"A koronavírus és a kormány is nehéz helyzetbe hozza a fővárost a hitelminősítő szerint, de gyors talpraállásra...","id":"20200930_moodys_budapest_pozitiv_besorolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee09dd-dd26-46ba-a121-f5a502d31331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_moodys_budapest_pozitiv_besorolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:34","title":"Javította Budapest besorolását a Moody's, de viharokat is jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két hullám alatt? Szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két...","id":"20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5299987-d401-42c8-9832-ba2d65387d11","keywords":null,"link":"/elet/20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:01","title":"Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, mostanra megjelent a ráció – így változtunk meg a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff3a8d-8f33-492c-83e1-c85400388ffa","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A momentumos Donáth Annával ült le vitázni a kormány igazságügyi minisztere. Az álláspontok nem voltak meglepők, az sokkal inkább, hányszor vágtak egymás szavába szinte kiabálva a szereplők, miközben a magyar jogállam helyzetéről beszélgettek.","shortLead":"A momentumos Donáth Annával ült le vitázni a kormány igazságügyi minisztere. Az álláspontok nem voltak meglepők...","id":"20200929_varga_judit_polt_peter_donath_anna_jogallamisag_vita_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ff3a8d-8f33-492c-83e1-c85400388ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3bb239-58dd-427e-bd5d-4504194fef19","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_varga_judit_polt_peter_donath_anna_jogallamisag_vita_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:02","title":"Varga Judit: Polt Péter nem lehet pártkatona, hiszen nem Fidesz-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése a szakértők és a politikusok közt. A több mint 500 napnyi ügyvezetés után formálódó új kormánykoalíció amúgy sem építkezik stabil talajon. ","shortLead":"Több fronton is drámai kezd lenni a helyzet Belgiumban. Ég és föld a koronavírus-járvány kezelésének megítélése...","id":"20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaaa11e-2b9c-4e1d-9f84-76109f275ff3","keywords":null,"link":"/360/20200929_Szeretettel_Brusszelbol_Vivaldi_es_virologia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Nem viszik el a balhét, \"sztrájkolnak\" a járványügyi szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]