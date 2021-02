Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek az összegnek majdnem a négyszerese fog elmenni az erre kiadott uniós forrásból a tűzoltóautók vásárlását is magába foglaló katasztrófakockázat-csökkentésre. ","shortLead":"Ennek az összegnek majdnem a négyszerese fog elmenni az erre kiadott uniós forrásból a tűzoltóautók vásárlását is...","id":"20210213_49_milliard_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5252a99-45e9-4825-953f-0e32daaeaa02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_49_milliard_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. február. 13. 17:26","title":"49 milliárdot szán az 1600-ból a kormány természetvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra, hogy munkáikban ugyanannak a szerteágazó és kimeríthetetlen témának, a szerelemnek a kérdéseit vizsgálják. Maria do Mar Rêgo közel négy éven keresztül rögzítette kapcsolatának alakulását, állomásait. Szász Lilla 2009 és 2018 között követte ismerősei baráti-szerelmi történeteit. De leolvasható-e egy képről a szerelem? ","shortLead":"A két fotográfus, Maria do Mar Rêgo és Szász Lilla 2018-ban találkozott Lisszabonban, ahol hamarosan kiderült számukra...","id":"20210214_Love_is_love_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fff295-322b-48cb-94d3-4a02c9123271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4c18d-f9c2-4904-aaf9-1a1e297e6b8e","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210214_Love_is_love_nagyitas","timestamp":"2021. február. 14. 18:00","title":"Hány arca van a szerelemnek? – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el, hogy április-május környékén kezdődhet a tömeges oltás. ","shortLead":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el...","id":"20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb42ca-4385-44a1-a4e7-6ecd77bd5649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 13. 16:29","title":"Zupkó Gábor: A magyar kormány tisztában volt vele, hogy kevesebb vakcina érkezik márciusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","shortLead":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","id":"20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37786b68-8d10-4183-876a-eca867062836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2021. február. 13. 12:05","title":"Varga Mihály: A hitelminősítők bíznak a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2369b6-4d15-4dd0-8927-d1132f4bd7aa","keywords":null,"link":"/360/20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","timestamp":"2021. február. 13. 16:30","title":"The Pullover Connection: egy sajátos magyar-német biznisz – 1991. február 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","shortLead":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","id":"20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812706cd-ccd0-4631-98f2-67d067ebaf15","keywords":null,"link":"/elet/20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 19:25","title":"A fél országra figyelmeztetéseket adtak ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor kell csak fizetni, ha valaki utólag állapíttatná meg, hogy átesett a fertőzésen.","shortLead":"Akkor kell csak fizetni, ha valaki utólag állapíttatná meg, hogy átesett a fertőzésen.","id":"20210212__koronavirus_elleni_vedettseg_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881c4a16-3e4d-4aa4-a739-009806638554","keywords":null,"link":"/itthon/20210212__koronavirus_elleni_vedettseg_igazolvany","timestamp":"2021. február. 12. 21:23","title":"Jövő héttől lehet igényelni a koronavírus elleni védettséget igazoló okmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások nem szólnak nagyobb károkról, és cunamitól sem tartanak.","shortLead":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások...","id":"20210213_japan_foldrenges_fukusima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640592e4-5fb0-497c-819f-a815f88103af","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_japan_foldrenges_fukusima","timestamp":"2021. február. 13. 17:02","title":"Újra földrengés rázta meg Fukusimát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]