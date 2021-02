Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c06cc55c-22db-4416-804a-06e437727b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Honlapot készített Ungváry Krisztián történész, hogy a kitörés napját aktuálpolitikai felhangoktól mentesen mutassa be. ","shortLead":"Honlapot készített Ungváry Krisztián történész, hogy a kitörés napját aktuálpolitikai felhangoktól mentesen mutassa be. ","id":"20210215_Ungvary_Krisztian_virtualisan_vegigjarhato_Kitores_Emlekturat_csinalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c06cc55c-22db-4416-804a-06e437727b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac66a99-f4b7-4c8c-91ac-c8672036ff33","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Ungvary_Krisztian_virtualisan_vegigjarhato_Kitores_Emlekturat_csinalt","timestamp":"2021. február. 15. 12:01","title":"Ungváry Krisztián virtuálisan végigjárhatóvá tette a Kitörés Emléktúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","shortLead":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","id":"20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e84fe8d-9019-4e02-b4c7-6fb042c6e3c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","timestamp":"2021. február. 14. 11:30","title":"Svédországban minden ház mellett kinőhet a földből egy közparkocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","shortLead":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","id":"20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54ef37-47c6-424a-ad1f-e78bf991ce44","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","timestamp":"2021. február. 14. 09:03","title":"Ne csapja be a napsütés, fagypont körül lesz a hőmérséklet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","shortLead":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","id":"20210215_knai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8175-a587-4650-8d7a-16e7845b1368","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_knai_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 05:35","title":"550 ezer kínai vakcina érkezik kedden Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere arról beszélt, tudja, hogy ő sem tökéletes, de akkor is mindent meg kell tenni a klímavédelemért. Ő például fenntartható üzemagyagot vesz a magángépébe.","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere arról beszélt, tudja, hogy ő sem tökéletes, de akkor is mindent meg kell tenni...","id":"20210213_Bill_Gates_Igen_en_is_maganrepulovel_jarok_a_klimakonferenciara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64de5197-ace0-485c-8b88-77769000b7b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Bill_Gates_Igen_en_is_maganrepulovel_jarok_a_klimakonferenciara","timestamp":"2021. február. 13. 15:40","title":"Bill Gates: Igen, én is magánrepülővel járok a klímakonferenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","shortLead":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","id":"20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faeceb4-5795-49d2-9ea0-77bce69c8e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Hóba rajzoltak Valentin-napi üzenetet az 1500 lóerős hibrid hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem 2,4 millióan haltak meg a COVID-19 világjárványban a legfrissebb adatok alapján.","shortLead":"Majdnem 2,4 millióan haltak meg a COVID-19 világjárványban a legfrissebb adatok alapján.","id":"20210214_Tobb_mint_1085_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37e9555-74c3-4fba-9c50-31bb3096eda8","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Tobb_mint_1085_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_a_vilagon","timestamp":"2021. február. 14. 08:21","title":"Több, mint 108,5 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","shortLead":"Az intézet a túlzott bizalom veszélyeire hívja fel a figyelmet Valentin-nap alkalmából.","id":"20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99024abb-d395-43a5-ba75-8d0f7a8255d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d713bf-6703-48ca-8e9b-4fd7af0480c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_nemzeti_kibervdelmi_intezet_valentinnap","timestamp":"2021. február. 13. 21:09","title":"Kisfilmben veszi el a kedvünket az online ismerkedéstől a Nemzeti Kibervédelmi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]