[{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0574b1d3-c899-48e5-bf93-777ba5e3fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 15. 09:16","title":"Koronavírus: 46 beteg hunyt el, 1337 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba - írta a Blikk. Utánajártunk, igaz-e ez.","shortLead":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba...","id":"20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04018b12-b672-423d-9fe1-2e5fe8619b57","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Tényleg van Orbánnak előkóstolója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány - közölték a cseh kabinet vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány - közölték...","id":"20210214_Ujabb_tizennegynapos_szuksegallapotot_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cc8bbc-aa0e-46c5-a183-3136141f7598","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Ujabb_tizennegynapos_szuksegallapotot_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:15","title":"Újabb tizennégynapos szükségállapotot vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","shortLead":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","id":"20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b78e0a-3e08-4ea9-8587-c59b86340d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","timestamp":"2021. február. 15. 11:21","title":"Kiderült, mekkora akkumulátor kerül a Tesla kamionjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","shortLead":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","id":"20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a220ebfd-2479-44f5-a786-3b804683e716","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2021. február. 15. 10:23","title":"Szigorúbb büntetést kér az ügyészség a férfira, aki többször megerőszakolta a mostohalányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője szerint.","shortLead":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője...","id":"202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a71c7df-48c0-4350-a4ef-a1232145e006","keywords":null,"link":"/360/202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","timestamp":"2021. február. 16. 15:00","title":"Várdai István: Külön jeggyel utazik mellettem a Stradivari, de félek, hogy ott felejtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Clubhouse egy egyszerű ötleten nyugszik, többen mégis sikervárományos projektként tekintenek rá. Természetes, hogy erre a Facebook is felkapja a fejét.","shortLead":"A Clubhouse egy egyszerű ötleten nyugszik, többen mégis sikervárományos projektként tekintenek rá. Természetes...","id":"20210215_facebook_clubhouse_kozossegi_oldal_alkalmazas_masolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fbd18-28e5-4a11-a799-4fd5a9fc9625","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_facebook_clubhouse_kozossegi_oldal_alkalmazas_masolas","timestamp":"2021. február. 15. 15:33","title":"Vérszemet kaphatott a Facebook, le akarja másolni az új sikeralkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","shortLead":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","id":"20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa63da-a33c-41ed-82da-0e63ec8bb347","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","timestamp":"2021. február. 15. 16:33","title":"A PlayStation és az Xbox ellen: állítólag játékgépet ad ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]