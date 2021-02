Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon Alapítvány közös országjelentése. Ebből derül ki, hogy a magyar gyerekek vannak a leginkább kitéve az uniós tagállamokban a szexuális célú emberkereskedelemnek.","shortLead":"Idén első alkalommal jelent meg a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról szóló hazai riport, az ECPAT és a Hintalovon...","id":"20210217_A_legtobbszor_magyarok_a_szexualis_celu_emberkereskedelem_gyerekaldozatai_az_Europai_Unioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a68d8-8018-4e8d-9e9a-f41524a0399b","keywords":null,"link":"/elet/20210217_A_legtobbszor_magyarok_a_szexualis_celu_emberkereskedelem_gyerekaldozatai_az_Europai_Unioban","timestamp":"2021. február. 17. 10:56","title":"A legtöbbször magyarok a szexuális célú emberkereskedelem gyerekáldozatai az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b846f9-cbfa-4050-8acf-4e17c460f0b8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Fenyőházi Panna imád iskolába járni, rajzolni és programozni, tavaly dobogós lett egy programozóversenyen az általa elképzelt, 3D-nyomtatóval kivitelezett UhuBot nevű viccmesélő baglyával. A rajzairól pedig J.K. Rowling is elismerően nyilatkozott.","shortLead":"Fenyőházi Panna imád iskolába járni, rajzolni és programozni, tavaly dobogós lett egy programozóversenyen az általa...","id":"20210215_robotika_programozas_lanyok_fenyohazi_panna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63b846f9-cbfa-4050-8acf-4e17c460f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22505c34-7116-4677-9fad-f08bcbba13eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_robotika_programozas_lanyok_fenyohazi_panna","timestamp":"2021. február. 15. 20:00","title":"Robotot alkotott és J.K. Rowling könyvét illusztrálta a 12 éves székesfehérvári lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac556ae-8be9-4315-9b90-8991aef34750","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koncerten fotózták le a diktátort a nejével.","shortLead":"Egy koncerten fotózták le a diktátort a nejével.","id":"20210217_Kim_Dzsong_Un_feleseg_ri_szol_dzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac556ae-8be9-4315-9b90-8991aef34750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f13ec0-ef87-4872-9e88-48ff3e0a4bc4","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kim_Dzsong_Un_feleseg_ri_szol_dzsu","timestamp":"2021. február. 17. 06:52","title":"Egy év után bukkant fel ismét a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","id":"20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61610f85-1edc-4a67-8352-fc6eea93bf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","timestamp":"2021. február. 16. 09:33","title":"Régóta várt kényelmi funkció kerülhet az Android 12-be, egyszerűbb lesz egy kézzel gépelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3537db-313b-44bf-926f-b7599fe8cac8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak lehetőségeik azoknak, akinek a nem elég a gyári. ","shortLead":"Vannak lehetőségeik azoknak, akinek a nem elég a gyári. ","id":"20210216_Esszeru_kis_tuninggal_egy_sima_Golf_is_lehet_izgalmasabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3537db-313b-44bf-926f-b7599fe8cac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d3482-7524-44f1-baf3-68ec9c80febb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Esszeru_kis_tuninggal_egy_sima_Golf_is_lehet_izgalmasabb","timestamp":"2021. február. 17. 04:20","title":"Észszerű kis tuninggal egy sima Golf is lehet izgalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható legyen egy Mars-misszió során is, a NASA a kanadai űrügynökséggel közösen pályázatot írt ki.","shortLead":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható...","id":"20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a4d0d7-f535-464d-8567-fac2e63eee49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","timestamp":"2021. február. 17. 08:33","title":"1,5 milliárd forintos pályázatot írt ki a NASA, hogy legyen mit enniük a Marsra tartó űrhajósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyomvonal megépítése a Lágymányosi és Petőfi híd forgalma miatt is szükséges lenne Baranyi Krisztina szerint.\r

","shortLead":"A nyomvonal megépítése a Lágymányosi és Petőfi híd forgalma miatt is szükséges lenne Baranyi Krisztina szerint.\r

","id":"20210215_Februar_vegen_donthetnek_a_Galvanihid_pesti_levezetojerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9e69b-4383-4adb-a785-4457b37a8ef8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_Februar_vegen_donthetnek_a_Galvanihid_pesti_levezetojerol","timestamp":"2021. február. 15. 19:07","title":"Február végén dönthetnek a Galvani híd pesti levezetőjének helyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]