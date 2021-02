Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle sérülékenység is található a SHAREit nevű app androidos változatában. A fejlesztő nem siet, hogy kijavítsa a problémákat.","shortLead":"Többféle sérülékenység is található a SHAREit nevű app androidos változatában. A fejlesztő nem siet, hogy kijavítsa...","id":"20210216_serulekenyseg_hiba_androidos_alkalmazas_fajlmegoszto_shareit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ab5694-07c9-468e-b87f-24d62e225ec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_serulekenyseg_hiba_androidos_alkalmazas_fajlmegoszto_shareit","timestamp":"2021. február. 16. 16:03","title":"Súlyos hibákat találtak az egyik legnépszerűbb androidos alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173a743-1750-4629-bc13-eff3fd939441","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan szövetet fejlesztett ki egy francia vállalat, amely állításuk szerint képes 99,9 százalékban megsemmisíteni a vírusokat és baktériumokat. A koronavírus ellen is hatékony huzatot a párizsi és a lyoni tömegközlekedési járműveken tesztelik.\r

","shortLead":"Olyan szövetet fejlesztett ki egy francia vállalat, amely állításuk szerint képes 99,9 százalékban megsemmisíteni...","id":"20210216_szovet_korokozo_koronavirus_franciaorszag_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1173a743-1750-4629-bc13-eff3fd939441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8060a0-14ef-4743-96d4-629e05fd8992","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_szovet_korokozo_koronavirus_franciaorszag_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. február. 16. 18:15","title":"Vírusölő szövetet tesztelnek francia tömegközlekedési eszközökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntést jövő héten hozhatnak a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet meghosszabbításáról.","shortLead":"Döntést jövő héten hozhatnak a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet meghosszabbításáról.","id":"20210216_veszhelyzet_meghosszabbitasa_parlamenti_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d347ee2-593e-4bb7-9edc-e5ef623f1a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_veszhelyzet_meghosszabbitasa_parlamenti_vita","timestamp":"2021. február. 16. 05:19","title":"A vészhelyzet meghosszabbítása lesz a téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6159db-4091-4f98-b294-aa3e91fedbe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nekik a „Made in Germany” érzés kell.","shortLead":"Nekik a „Made in Germany” érzés kell.","id":"20210216_Nem_akarnak_kinai_Porschet_a_kinaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6159db-4091-4f98-b294-aa3e91fedbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9b308-faa1-4a7d-8f69-dd2c7f1ee161","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Nem_akarnak_kinai_Porschet_a_kinaiak","timestamp":"2021. február. 16. 12:48","title":"Nem akarnak kínai Porschét a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","shortLead":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","id":"20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09d9d76-d2c8-4aad-8e3b-677df5546d69","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. február. 16. 09:31","title":"Elhunyt 85 beteg, 900 alatt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","shortLead":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","id":"20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bef86d2-5824-4329-8e3f-eae4a73cf758","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","timestamp":"2021. február. 16. 10:02","title":"Díjazták Anthony Fauci bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]