Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","shortLead":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","id":"20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493df0c5-a75f-4e39-ac60-eb17f7b6bb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","timestamp":"2021. február. 17. 07:29","title":"Fia játékpisztolyával rabolt ki egy boltot egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A texasi hideg miatt omlott össze az energiaellátás Észak-Mexikóban. Ötmillió ember maradt ellátatlanul.","shortLead":"A texasi hideg miatt omlott össze az energiaellátás Észak-Mexikóban. Ötmillió ember maradt ellátatlanul.","id":"20210216_texas_fagy_5_millioan_aram_nelkul_mexikoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf26e78-d38a-4ea4-8386-1bc53b965d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_texas_fagy_5_millioan_aram_nelkul_mexikoban","timestamp":"2021. február. 16. 05:38","title":"Befagytak a gázvezetékek, fél Magyarországnyi ember maradt áram nélkül Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","shortLead":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","id":"20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e2780-1b38-4de4-ab2a-9cb50d88d6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","timestamp":"2021. február. 16. 14:17","title":"Felfüggesztett börtönt kapott az élettársát bántalmazó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","shortLead":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","id":"20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aea0abf-e020-415b-a2ff-cd76548afe03","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","timestamp":"2021. február. 15. 11:10","title":"Sorozat készül a Mr. & Mrs. Smith című filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","shortLead":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","id":"20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab6fe45-a3ae-4142-9046-72ecafcdab08","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","timestamp":"2021. február. 15. 12:15","title":"Szerdán állíthatják bíróság elé Mianmar megpuccsolt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce599ee-bb87-481b-bfa5-05fc79b6be14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már csak 4 hengeres motorokkal és kizárólag automata váltóval támadó szedán, illetve kombi hivatalos leleplezésére egy hét múlva kerül sor.","shortLead":"A már csak 4 hengeres motorokkal és kizárólag automata váltóval támadó szedán, illetve kombi hivatalos leleplezésére...","id":"20210216_elso_gyari_foton_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce599ee-bb87-481b-bfa5-05fc79b6be14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584c04ac-2007-4be5-9647-635d5159ad58","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_elso_gyari_foton_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2021. február. 16. 07:59","title":"Első gyári fotón a drasztikus változásokat hozó új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]