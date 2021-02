Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni, hogy a viselőjének koronavírus-fertőzése lehet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az Apple népszerű okosórája, pontosabban annak pulzusmérője egészen korán képes jelezni...","id":"20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e9c586-9930-426f-9c9f-f40559a6e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pulzusszam_valtozasa_covid_fertozes_osszefuggese_apple_watch_tanulmany","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Még a PCR-teszt előtt jelezheti az Apple Watch a Covid-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac36c9e-9bc1-4304-97d6-d1ff930ccd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint az idei karneválnál. Bele kellett törődnünk abba is, hogy maszkot nem azért hordunk, mert farsang van, hanem azért, mert kell. A járvány keresztülhúzta az önfeledt ünneplést, de a jó kedv azért néhol utat tört magának. Elvégre ezt a telet is el kell temetni valahogy. ","shortLead":"Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint...","id":"20210216_koronavirus_karneval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ac36c9e-9bc1-4304-97d6-d1ff930ccd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be946ed-0f62-4bc3-a197-5979c4ebf783","keywords":null,"link":"/elet/20210216_koronavirus_karneval","timestamp":"2021. február. 16. 13:16","title":"Ma úgy ér véget a farsang, mintha nem is lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","shortLead":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","id":"20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e2780-1b38-4de4-ab2a-9cb50d88d6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","timestamp":"2021. február. 16. 14:17","title":"Felfüggesztett börtönt kapott az élettársát bántalmazó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy szervezetet, amely a pénzt kapja.

","shortLead":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy...","id":"20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945119b2-07e9-4b70-8c9d-1a6293949288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 17. 07:28","title":"A kormány támogatja a komolyzenét 9 milliárddal, de nem tudni, kit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","shortLead":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","id":"20210217_Eszmeletlen_ahogy_ez_a_husz_eves_fiu_gitarozza_a_Led_Zeppelin_slageret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759539b5-d55a-4b00-8361-ae6a04f05541","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Eszmeletlen_ahogy_ez_a_husz_eves_fiu_gitarozza_a_Led_Zeppelin_slageret","timestamp":"2021. február. 17. 09:45","title":"Eszméletlen, ahogy ez a húszéves fiú gitározza a Led Zeppelin slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Axiom Space nevű amerikai cég először a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) épít egy kiegészítő modult, ha azzal készen vannak, belevágnak a saját fejlesztésbe.","shortLead":"Az Axiom Space nevű amerikai cég először a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) épít egy kiegészítő modult, ha azzal készen...","id":"20210217_axiom_space_urallomas_epitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a27b55-28c4-4a69-90dd-2c763177d33a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_axiom_space_urallomas_epitese","timestamp":"2021. február. 17. 11:33","title":"Saját űrállomást építene egy amerikai magáncég, turistákat is fogadnának a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c1d0e-73a0-4a12-80d5-02b5b56b8666","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Minimum 22 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány az Iváncsán felépítendő dél-koreai akkumulátorgyárat. Magyarország tényleg európai akkunagyhatalommá válik – Európa pedig Ázsia összeszerelő üzemévé.","shortLead":"Minimum 22 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány az Iváncsán felépítendő dél-koreai akkumulátorgyárat...","id":"202106__akkumulatornagyhatalom__oriasberuhazas__villanyautozas__ki_korean_kel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b09c1d0e-73a0-4a12-80d5-02b5b56b8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b01c78-ae06-4048-99b2-dff62b5e07e3","keywords":null,"link":"/360/202106__akkumulatornagyhatalom__oriasberuhazas__villanyautozas__ki_korean_kel","timestamp":"2021. február. 17. 07:00","title":"Nagyon drága lesz és még csak nem is egészen a miénk az új óriásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]