Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónapja röppent fel a hír, hogy bekebelezi az Nvidia az ARM-et (ARM Holdingsot), és a tervezett tranzakció egyre jobban idegesíti többek között a nagy amerikai chipgyártót, a Qualcommot is.

","shortLead":"Pár hónapja röppent fel a hír, hogy bekebelezi az Nvidia az ARM-et (ARM Holdingsot), és a tervezett tranzakció egyre...","id":"20210217_qualcomm_nvidia_arm_akvizicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b600d2-a549-44a5-976f-cd6e815743a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_qualcomm_nvidia_arm_akvizicio","timestamp":"2021. február. 17. 10:03","title":"Nagyon nem tetszik a Qualcommnak, amit az Nvidia művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","shortLead":"Az amerikai autógyártó is teljes erejével az villanyautózás felé fordul. ","id":"20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0513de-bfcf-4d14-9e13-bd60c49e9568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e19d5-3854-42d6-b08b-68c2d22155e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Elektromosautomarka_lesz_a_Ford_Europaban","timestamp":"2021. február. 17. 13:59","title":"Elektromosautó-márka lesz a Ford Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","shortLead":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","id":"20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd202b0-ea5d-4bbd-af0a-c68de1e7e3ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","timestamp":"2021. február. 18. 18:35","title":"A Wolfsberger csapata nem érti, hová tűnt a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára hagyhatta el.","shortLead":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára...","id":"20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021c1cfc-aa3a-45bd-ab00-9b110f444300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2021. február. 18. 14:15","title":"Fenntartották \"Bróker Marcsi\" bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e670cf-6e0a-45bf-a88c-0f91c1ca0f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen megy a kilábalás a szexista mocsárból.","shortLead":"Nehezen megy a kilábalás a szexista mocsárból.","id":"20210218_Reszt_vehetnek_a_nok_a_japan_kormanypart_ulesein_csak_ne_beszeljenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64e670cf-6e0a-45bf-a88c-0f91c1ca0f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044880ff-dcb0-4d6b-8814-cba645bc0ff6","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Reszt_vehetnek_a_nok_a_japan_kormanypart_ulesein_csak_ne_beszeljenek","timestamp":"2021. február. 18. 08:59","title":"Részt vehetnek a nők a japán kormánypárt ülésein, csak ne beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1286d-4798-47d4-8123-380a7cbd0ae5","c_author":"BI","category":"elet","description":"Sokkal izgalmasabb lenne az iskola, ha a videojátékokhoz hasonló logika mentén értékelnék a diákokat. Ehhez azonban le kell mondani a kötelező dolgokról és az osztályzásról is – hangzott el egy csütörtöki konferencián.

","shortLead":"Sokkal izgalmasabb lenne az iskola, ha a videojátékokhoz hasonló logika mentén értékelnék a diákokat. Ehhez azonban le...","id":"20210218_A_videojatekok_es_az_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1286d-4798-47d4-8123-380a7cbd0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e723f7f-0c53-4268-b4d2-387639da47d4","keywords":null,"link":"/elet/20210218_A_videojatekok_es_az_iskola","timestamp":"2021. február. 18. 16:15","title":"Létezik egy módszer, amellyel nem lenne annyira frusztráló hely az iskola sok diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","shortLead":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","id":"20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9d4885-8104-4f12-88b5-337b28aa352d","keywords":null,"link":"/idojaras/20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","timestamp":"2021. február. 19. 05:12","title":"Borongós idővel zárul a munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem adtak. ","shortLead":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem...","id":"20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fe981-bb99-4978-86a2-bb753c3fe41a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","timestamp":"2021. február. 18. 10:17","title":"Nemcsák Károly: Az SZFE-ügy a balliberális oldal részéről tudatosan előkészített dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]