Fekete-Győr András lesz a Momentum Mozgalom miniszterelnök-jelöltje. Ezt egy online tájékoztatón jelentette be Cseh Katalin, a párt EP-képviselője. Fekete-Győr Andrást rajta kívül a párthoz nemrégóta csatlakozott Szél Bernadett és Hadházy Ákos is méltatta. Utóbbi azt mondta, személyes célja minél több embert börtönbe küldeni azok közül, akik az európai uniós támogatásokat elcsalták. Hadházy arról is beszélt, hogy ő miért nem lett miniszterelnök-jelölt. Szerinte a 2022-es választásokat el fogják csalni.

Fekete-Győr András szerint a Momentum alapítói beleszülettek a szabadságba, de élettapasztalatuk része az is, hogyan bontja le a hatalom a szabadságot, hogyan rekeszt ki és bélyegez meg. Szerinte ez mind az ő generációjuk alapélménye. Szerinte a mai politikai elit minden lehetőséget megkapott, hogy egy magához visszataláló békés európai nemzetet építsen, de nem élt vele. A pártelnök szerint most új fejezet kezdődik, egy új Magyarország építése új arcokkal, új politikával. Szerinte az ország egyik fele a tolvaj fideszes lőrincek, tónik és tiborczok országa, a másik oldalon pedig a valódi Magyarország áll. "Orbánék régóta nem normális emberek életét élik" - mondta Fekete-Győr András. "Hogy a francba lehet az, hogy míg a korrupt miniszterelnök 0 forintot hazudik a vagyonnyilatkozatában, az apja milliárdos?" - mondott véleményt a miniszterelnökről a mininszterelnök-jelölt. Fekete-Győr András azt ígérte, ha hatalomra kerülnek, Magyarország nyugati lesz. "A mi mintáink nem keletről jönnek. Basszus nehogy már a honfoglaló magyarok útját visszafelé tegyük meg" - mondta.



A Momentumon kívül a Jobbik jelentett még be miniszterelnök-jelöltet eddig. Jakab Péter pártelnököt indítja miniszterelnök-jelöltként, ezt január 25-én maga Jakab jelentette be. A pártelnök akkor így fogalmazott: "2021-ben válasszunk közös ellenzéki képviselőjelölteket, közös miniszterelnök-jelöltet, hogy egy az egy ellen álljunk ki a Fidesszel szemben". Jakab szerint legkésőbb október 23-ig ki fog derülni, hogy ki lesz az ellenzék jelöltje a kormányfői posztra és a 106 képviselőjelölt neve is ismert lesz, akik az egyéni körzetekben fognak indulni. Jakab azt is elmondta, hogy az előválasztáson a nép fogja eldönteni, ki lesz méltó arra, hogy legyőzze a Fideszt, illetve ki képviselje a választókat. Lesznek parázs viták, de "a nap végén nem egymást, hanem a Fideszt kell legyőzni."

A Pulzus Kutató Intézet korábban felmérést készített a lehetséges ellenzéki miniszterelnök-jelöltek népszerűségéről januárban. A felmérés szerint Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt választanák a legtöbben miniszterelnök-jelöltnek a Pulzus Kutató Intézet által készített felmérés résztvevői közül – írta akkor az ATV.hu. Az ATV kérésére készített közvélemény-kutatáson a 18 éves és annál idősebb lakosságot kérdezték arról, hogy tíz felsorolt politikus közül kit tartanának a legalkalmasabb közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek.

2022 is Orbán és Karácsony párharcáról szól majd? Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is praktikus, mert kevesebb idő marad a jelölt lejáratására vagy megbuktatására. Bár az előválasztásokat már tavasszal elkezdték volna, most úgy tűnik, a járványhelyzet miatt ez őszre tolódik.

Dobrev és Karácsony 14-14 százalékkal került az élre a teljes lakosság körében. Máshogy fest az eredmény nemek szerinti bontásban: a legtöbb női szavazatot Dobrev Klára (18 százalék) kapta, míg a legtöbb férfi Jakab Péter Jobbik-elnököt tartja a legalkalmasabbnak (16 százalék).

A 18 és 39 év közötti kitöltők között ugyancsak Jakab került az élre (19 százalék), Karácsony a 40 és 59 év közöttiek körében volt a legnépszerűbb (18 százalék), míg a 60 éves vagy annál idősebb korosztály Dobrevet tartja a legalkalmasabbnak (22 százalék).

A teljes népesség 35 százaléka senkit sem tartott alkalmas jelöltnek a felsorolt tíz ellenzéki politikus közül. Az eredmények a teljes népességet nézve így alakultak:

Dobrev Klára, a DK EP-képviselője (14 százalék);

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke (14 százalék);

Jakab Péter, a Jobbik elnöke (12 százalék);

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere (11 százalék);

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke (8 százalék);

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke (2 százalék);

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke (1 százalék);

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke (1 százalék);

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke (1 százalék);

Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke (1 százalék).

Az ellenzék ősszel választja ki a közös miniszterelnök-jelöltet. Könnyen lehet, hogy 2022 is Karácsony Gergely és Orbán Viktor párharcáról szól majd, annak ellenére, hogy Karácsony maga jelenleg nem akar indulni. A környezte szerint rábeszélik.