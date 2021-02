Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02bd90df-7edf-4149-8992-1413b248f22b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20210224_japan_bmw_lexus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02bd90df-7edf-4149-8992-1413b248f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e14ea9-6f17-42ff-b9ee-4af2dd56849b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_japan_bmw_lexus","timestamp":"2021. február. 24. 09:23","title":"Japán válasz a BMW M3-ra: itt a 479 lóerős új Lexus IS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint az uniós vezetők részvételével, az úgynevezett európai szemeszter keretein belül. A cél az, hogy a résztvevők megvitassák a járvány utáni újjáépítés lehetőségeit, középpontban a helyreállítási alappal. A Fidesz a korrupció veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint...","id":"20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6cf2d-0fcb-4aad-b226-f254a9882d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","timestamp":"2021. február. 23. 10:25","title":"Az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció miatt aggódik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolgálati autó kameráján figyelték a rendőröket a pécsi központban, így látták, ahogy hajléktalanokat vernek.","shortLead":"A szolgálati autó kameráján figyelték a rendőröket a pécsi központban, így látták, ahogy hajléktalanokat vernek.","id":"20210223_rendor_hajlektalan_veres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f92d2e-25f9-4feb-a507-cfc31ea3e6af","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_rendor_hajlektalan_veres","timestamp":"2021. február. 23. 06:59","title":"Hajléktalanokat verő rendőröket vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. ","shortLead":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak...","id":"20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6090304-a4d9-43b6-b030-8d1e305214ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","timestamp":"2021. február. 24. 06:30","title":"A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ddc31-95a4-46da-9ef5-2b89aaca26f2","keywords":null,"link":"/360/20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. február. 22. 19:00","title":"Apák és a fiú – Jeff Bezos életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","shortLead":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","id":"20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a602d2d1-3fb4-427b-bbdb-1ebb68cbd972","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","timestamp":"2021. február. 23. 14:14","title":"„Normális vagy?!” – autósok balhéztak Szegeden, egyikük a motorháztetőre esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban az oltás képes lehet ezt a hullámot megtörni. ","shortLead":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban...","id":"20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f4ed76-0b82-4a6b-8bfc-a14a17f66d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","timestamp":"2021. február. 22. 12:25","title":"Operatív törzs: a következő két hétben több embert oltanak be Magyarországon, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párkapcsolati és szexuális erőszak egyre fiatalabb korban jelenik meg. Sok esetben a gyerekek már az első alkalmi vagy tartós kapcsolatukban is olyan káros mintákat követnek, amelyekkel komoly lelki, vagy akár testi sérüléseket szenvedhetnek. Fontos lenne, hogy merjünk ezekről a témákról beszélgetni velük iskolai környezetben és otthon egyaránt. Egy friss kutatás szerint a magyar tanárok közel 90 százalékánál ez tabu.



","shortLead":"A párkapcsolati és szexuális erőszak egyre fiatalabb korban jelenik meg. Sok esetben a gyerekek már az első alkalmi...","id":"20210224_A_magyar_tinilanyok_fele_kapott_mar_kertelenul_kepet_valaki_mas_intim_testreszerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c5fd6-2f97-468f-a102-338783d39c38","keywords":null,"link":"/elet/20210224_A_magyar_tinilanyok_fele_kapott_mar_kertelenul_kepet_valaki_mas_intim_testreszerol","timestamp":"2021. február. 24. 11:38","title":"A magyar tinilányok fele kapott már kéretlenül képet valaki más intim testrészéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]