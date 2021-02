Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A születésnapi ajándéknak leszerelt 30-as, 50-es táblákért komoly bírság járhat, akkor is, ha nem lesz baleset belőle. ","shortLead":"A születésnapi ajándéknak leszerelt 30-as, 50-es táblákért komoly bírság járhat, akkor is, ha nem lesz baleset belőle. ","id":"20210224_Harom_evet_is_erhet_egy_ellopott_Kresztabla_a_birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658cc160-7c12-48a8-a355-e2282f79828e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Harom_evet_is_erhet_egy_ellopott_Kresztabla_a_birosagon","timestamp":"2021. február. 24. 09:09","title":"Három évet is érhet egy ellopott KRESZ-tábla a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6885f48-5bda-44a2-848c-e87aabbbdd3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai szén-dioxid-termelés 14 százalékáért felelős jelenleg ez az egyetlen erőmű.","shortLead":"A hazai szén-dioxid-termelés 14 százalékáért felelős jelenleg ez az egyetlen erőmű.","id":"20210225_2025_matrai_eromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6885f48-5bda-44a2-848c-e87aabbbdd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bea246-4aeb-436e-8dba-22d1981d9131","keywords":null,"link":"/zhvg/20210225_2025_matrai_eromu","timestamp":"2021. február. 25. 09:40","title":"2025-re alakítják át gázerőművé a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"1136-tal többen haltak meg januárban, mint 2020 első hónapjában, és 793-mal kevesebben születtek.","shortLead":"1136-tal többen haltak meg januárban, mint 2020 első hónapjában, és 793-mal kevesebben születtek.","id":"20210225_demografia_szuletes_halal_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb4882a-38e9-453e-ad24-8e3d74722896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_demografia_szuletes_halal_ksh","timestamp":"2021. február. 25. 09:25","title":"Óriásit esett a magyarok gyerekvállalási kedve a járvány első hullámában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef6754-e5c6-4ee4-b776-4a76ff68843a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindenképpen nagy pillanat lesz viszontlátni a maranellói csapatot 1973 után először. ","shortLead":"Mindenképpen nagy pillanat lesz viszontlátni a maranellói csapatot 1973 után először. ","id":"20210225_50_ev_utan_visszater_a_Ferrari_a_Le_Mansi_24_orasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ef6754-e5c6-4ee4-b776-4a76ff68843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad7ce8b-8926-4a5a-8f8c-a326a1353c3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_50_ev_utan_visszater_a_Ferrari_a_Le_Mansi_24_orasra","timestamp":"2021. február. 25. 07:28","title":"50 év után visszatér a Ferrari a Le Mans-i 24 órásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán maradnak-e azok a szereplők, akikre korábban már a gyanú árnyéka vetült kétes ügyekben.","shortLead":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán...","id":"202108_harcvesztes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5eb954-0781-4ae0-9f05-66ed9cf78810","keywords":null,"link":"/360/202108_harcvesztes_nelkul","timestamp":"2021. február. 25. 13:00","title":"Ezért lehet Zugló az ellenzék állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","shortLead":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","id":"20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afdd13-29b9-4ffb-a59c-d229d72b257c","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","timestamp":"2021. február. 25. 12:39","title":"Így fog kinézni az újra felépített József főhercegi palota a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a01dc6-df0a-4f7f-a3f0-b8a692ecabaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Woodst a tűzoltóknak és mentőknek hidraulikus vágóval kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül. Ügynöke szerint többszörös lábsérülést szenvedett.","shortLead":"Woodst a tűzoltóknak és mentőknek hidraulikus vágóval kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül. Ügynöke szerint...","id":"20210223_tiger_woods_sulyos_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a01dc6-df0a-4f7f-a3f0-b8a692ecabaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eca19f-db7e-40bc-97f9-e6add7a4ac55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_tiger_woods_sulyos_autobaleset","timestamp":"2021. február. 23. 21:29","title":"Tiger Woods súlyos autóbalesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4cf902-db0f-47de-909a-6dbea9336cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a nádat letarolva hajtott a tóba, majd sikerült kimásznia az autójából. ","shortLead":"A sofőr a nádat letarolva hajtott a tóba, majd sikerült kimásznia az autójából. ","id":"20210225_A_varpalotai_horgasztoba_csuszott_egy_auto__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4cf902-db0f-47de-909a-6dbea9336cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03db6b1-342f-4c94-b47d-522f0c4ded1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_A_varpalotai_horgasztoba_csuszott_egy_auto__video","timestamp":"2021. február. 25. 08:04","title":"A Várpalotánál lévő horgásztóban kötött ki egy megcsúszó autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]