[{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc városból riasztották a tűzoltókat az oltáshoz.","shortLead":"Nyolc városból riasztották a tűzoltókat az oltáshoz.","id":"20210228_fonyod_tuz_tuzolto_berek_nadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a17757-2481-45ba-ae6b-9580e1566265","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_fonyod_tuz_tuzolto_berek_nadas","timestamp":"2021. február. 28. 08:27","title":"Eloltották a balatoni nádtüzet, 120 hektáron leégett a berek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni, miközben a kormány döntése az adó felezéséről nem véletlen: így lehet önkormányzati pénzből állami.","shortLead":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni...","id":"202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb31fa1-dacf-439c-ab8f-28fecb44cbbb","keywords":null,"link":"/360/202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","timestamp":"2021. február. 27. 11:00","title":"Megmentik-e az önként adózó lokálpatrióták a városokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","shortLead":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","id":"20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4afb-c1ac-43fd-ae02-5c09e1de5d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Mit jelent, ha az MTI nem jelenti, avagy Kovács Zoltán és a beteg demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikerült meglepnie az adóhatóságnak az autósokat a csekkekkel.","shortLead":"Sikerült meglepnie az adóhatóságnak az autósokat a csekkekkel.","id":"20210228_gepjarmuado_csek_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2209fadb-3567-47bc-aa17-38c69c52901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_gepjarmuado_csek_autos","timestamp":"2021. február. 28. 12:25","title":"Egy sajátos szabály miatt küldtek ki magasabb összegű gépjárműadó-csekket az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Örömmel kifizetünk 3 dollárt egy kávéért, de ha arról van szó, hogy le kell perkálnunk még 3 dollárt parkolási díjra, szívjuk a fogunkat. Legtöbben természet adta jogunknak tekintjük az ingyenes parkolást. Az alternatív költség kérdéskörével foglalkozó közgazdászok szerint azonban nincs ingyenes parkolás. Mit mondanának erről a kérdésről neves közgazdászok?","shortLead":"Örömmel kifizetünk 3 dollárt egy kávéért, de ha arról van szó, hogy le kell perkálnunk még 3 dollárt parkolási díjra...","id":"20210227_Orulnom_kellene_hogy_parkolasi_dijat_vezetnek_be_az_utcamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a839dc-c582-4cfe-bc04-0749b376ec95","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210227_Orulnom_kellene_hogy_parkolasi_dijat_vezetnek_be_az_utcamban","timestamp":"2021. február. 27. 19:15","title":"Örülnöm kellene, hogy parkolási díjat vezetnek be az utcámban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c7908c-734e-4b56-8aa5-2f3060e1e83f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyakat, alkalmazást, szolgáltatás is tervezhetnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatán.","shortLead":"Tárgyakat, alkalmazást, szolgáltatás is tervezhetnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatán.","id":"20210226_Most_a_gyerekek_mutathatjak_meg_hogyan_kepzelik_a_jovot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c7908c-734e-4b56-8aa5-2f3060e1e83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38955ab-e112-42a4-8360-7fd7cd457655","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Most_a_gyerekek_mutathatjak_meg_hogyan_kepzelik_a_jovot","timestamp":"2021. február. 26. 17:05","title":"Most a gyerekek mutathatják meg, hogyan képzelik a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]