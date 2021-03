Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e1f37f-ea22-451c-a957-d833d0ede10f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még egy összehajtható eszközzel is kirukkol a Huaweitől függetlenné vált Honor.","shortLead":"A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még...","id":"20210302_honor_telefonok_2021_osszehajthato_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e1f37f-ea22-451c-a957-d833d0ede10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32842da-7360-465e-8927-956d13ae0bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_honor_telefonok_2021_osszehajthato_mobil","timestamp":"2021. március. 02. 11:03","title":"Rákapcsol a Honor: sorra jönnek az új telefonok, köztük egy összehajtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee modellek névhasználatán.\r

","shortLead":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee...","id":"20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233795ac-9648-4559-a031-6249e080538e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","timestamp":"2021. február. 28. 21:19","title":"A Cherokee indiánok szerint éppen ideje, hogy a Jeep márka terepjárójáról lekerüljön a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógusok erősen szkeptikusak a keletről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban.","shortLead":"A pedagógusok erősen szkeptikusak a keletről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban.","id":"20210302_pdsz_felmeres_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b51c250-5c76-4929-9536-ddba84acf20d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_pdsz_felmeres_oltas","timestamp":"2021. március. 02. 08:25","title":"PDSZ: A tanároknak nem a 26, hanem a 84 százaléka oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz modul egyik kamrájában repedésre bukkantak az ISS űrhajósai. A probléma elhárítása napokat vesz igénybe.","shortLead":"Az orosz modul egyik kamrájában repedésre bukkantak az ISS űrhajósai. A probléma elhárítása napokat vesz igénybe.","id":"20210301_lyuk_nemzetkozi_urallomas_szigeteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069ba90a-ecc9-4c9e-b3aa-1d986e6c2057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_lyuk_nemzetkozi_urallomas_szigeteles","timestamp":"2021. március. 01. 21:59","title":"Egy lyuk miatt öt napig tartó szigetelés kezdődött a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is. A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. Megnéztük, mi jött össze ebből.","shortLead":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság...","id":"20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5752fbe5-8c83-450c-baf0-f134297a72cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","timestamp":"2021. március. 01. 11:00","title":"Tíz éve hirdette meg Matolcsy György, hogy az EU élére törünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8855f4-2eb3-4634-ab97-d52b7611b41f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen megújult C-osztály legerősebb kivitele sportos megjelenésűnek ígérkezik, de a motorházteteje alatt csak egy négyhengeres erőforrás lesz.","shortLead":"A teljesen megújult C-osztály legerősebb kivitele sportos megjelenésűnek ígérkezik, de a motorházteteje alatt csak...","id":"20210301_magyar_designer_mutatja_meg_hogy_milyen_lehet_az_uj_mercedesamg_c63","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef8855f4-2eb3-4634-ab97-d52b7611b41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ba5dee-bd78-4033-8f1e-5b2b730310fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_magyar_designer_mutatja_meg_hogy_milyen_lehet_az_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2021. március. 01. 11:21","title":"Magyar designer mutatja meg, hogy milyennek képzeli az új Mercedes-AMG C63-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale. Kedden már egy magyar versenyfilmet is bemutatnak.\r

\r

","shortLead":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi...","id":"20210302_Kozonseg_es_sztarok_nelkul_kezdodott_a_Berlinale_de_van_ket_film_amiert_szurkolhatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3718d52-ba94-4f0d-ac0d-ef674eac22b0","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Kozonseg_es_sztarok_nelkul_kezdodott_a_Berlinale_de_van_ket_film_amiert_szurkolhatunk","timestamp":"2021. március. 02. 08:45","title":"Elkezdődött a legszomorúbb Berlinale, de van két film, amelyért szurkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]