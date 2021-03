Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai tulajdonságait – foglalták össze eredményeiket kínai és brit kutatók a Molecular Biology and Evolution című szaklapban. ","shortLead":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai...","id":"202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2188db4-70ae-4304-b8fd-7c5647e1d685","keywords":null,"link":"/360/202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","timestamp":"2021. március. 01. 18:00","title":"Három gyomirtóféle úgy felforgatja a talajt, hogy antibiotikum-rezisztencia lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő két hétben 12 és 13 óra között ajánlott a piacozás a 65 év felettieknek a városban.","shortLead":"A következő két hétben 12 és 13 óra között ajánlott a piacozás a 65 év felettieknek a városban.","id":"20210301_Egyoras_idosavot_ajanlanak_az_idoseknek_a_vasarlasra_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6146b36f-b9d9-4fc3-a7d8-22c5ce5a0ee9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Egyoras_idosavot_ajanlanak_az_idoseknek_a_vasarlasra_Szekesfehervaron","timestamp":"2021. március. 01. 11:06","title":"Egyórás idősávot ajánlanak az időseknek a vásárlásra Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A harmadik hullám vírusmutánsai gyorsan terjednek a középkorúak és a fiatalok között, és súlyos tüdőgyulladást okozhatnak – figyelmeztet Merkely Béla.","shortLead":"A harmadik hullám vírusmutánsai gyorsan terjednek a középkorúak és a fiatalok között, és súlyos tüdőgyulladást...","id":"20210301_merkely_harmadik_hullam_virusmutans_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1c008-7639-4439-98ac-5670e08e1836","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_merkely_harmadik_hullam_virusmutans_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 01. 09:45","title":"Merkely: Egyre többen vannak lélegeztetőgépen, szomorú, hogy sokan nem mennek el az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42608466-407f-43e5-9ed0-545c18f3be7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A színházak, klubok és éttermek is kinyitottak már Moszkvában, pedig az orosz fővárosban haltak meg a legtöbben a koronavírus-járvány miatt. A helyi vezetés a Szputnyik V vakcinára alapoz, az oltóanyagot minden moszkvai számára elérhetővé tették. A hatóságok 4 millió beoltott emberről beszélnek, független szakértők szerint viszont kozmetikázták a számokat, és korai a lazítás. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A színházak, klubok és éttermek is kinyitottak már Moszkvában, pedig az orosz fővárosban haltak meg a legtöbben...","id":"20210301_GUM_aruhaz_oltas_moszkva_Szputnyik_V","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42608466-407f-43e5-9ed0-545c18f3be7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62d6c-f78a-4c66-9926-4393dd0c1fca","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_GUM_aruhaz_oltas_moszkva_Szputnyik_V","timestamp":"2021. március. 01. 09:36","title":"Már a GUM áruházban is oltják a moszkvaiakat a Szputnyik V-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6912735b-45b8-4728-bb87-288a0ff9f22c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hasít az online élelmiszerbolt.","shortLead":"Hasít az online élelmiszerbolt.","id":"20210302_Nemetorszagban_terjeszkedik_a_Kiflihu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6912735b-45b8-4728-bb87-288a0ff9f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32569acf-4326-47d4-939b-7053add243e7","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nemetorszagban_terjeszkedik_a_Kiflihu","timestamp":"2021. március. 02. 17:14","title":"Németországban terjeszkedik a Kifli.hu működtetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]