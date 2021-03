Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában nemcsak azt ismerte be, hogy adatkezelési nehézségek miatt le kellett állítani az oltási terv egy részét (így marad el 74 ezer ember hétvégi oltása is), de arra is biztatta a magyarokat, jelentsék be a problémáikat az erre a célra létre hozott telefonszámon.

"Nagyon fontos, hogy van egy telefonszámunk, ezt kértem Müller Cecília asszonytól, hogy mindennap mondja be, ahol közvetlenül lehet jelezni, ha valaki problémát észlel. Akár a rendszerben, akár saját magára vonatkozóan. És adnak tanácsot ott, hogy mit és hogyan kell tennie, hogy a hibát ki tudjuk javítani" – mondta szó szerint Orbán.

Amikor a kínos kérdésekkel még véletlenül sem támadó riporter megkérdezte, hogy esetleg elárulja-e Orbán ezt a számot, a miniszterelnök nemmel felelt, mert "nincs nála", de azt ígérte, Müller Cecília közzéteszi ezt az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Csakhogy Müller azóta sem tett közzé a semmit a titokzatos telefonszámról (másról sem nagyon), ahogy a kormányzati honlap sem utal arra, hogy létezne bármiféle hibabejelentési lehetőség.

Persze lehet, hogy most nincs is mit bejelenteni: a hétvégi oltásokat az AstraZenecával teljesen lefújták, erről már sms-ek is érkeztek az érintetteknek, akik közül sokakat az ország másik pontjára akartak rendelni oltani, de olyanok is kaptak hívást, akiket mindössze pár napja már beoltottak.