74 ezer embert oltottak volna be a hétvégén, ezt meg nem határozott időpontra halasztották el. Az üzenetekbe egy bocsánatkérés is belefért.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Kimentek azok az sms-ek a Vakcinainfótól, melyekben közlik az érintettekkel: tárgytalanok a csütörtökön küldött üzenetek, melyek a hétvégére tervezett tömeges oltásra irányították volna az embereket.

A Vakcinainfó pénteki üzenete © Olavsónk

Az üzenet pontos időpontot nem ígér, csak annyit, hogy a most elmaradt oltásra hamarosan sort kerítenek, és elnézést kérnek a kellemetlenségért.

Az eredeti terv szerint a hétvégén 74 ezer embert oltottak volna be az oxfordi AstraZeneca-vakcinával, a héten többször is hangoztatta az operatív törzs, hogy ekkora oltási kampány még soha nem volt az országban. A behívó sms-ek csütörtökön mentek ki, de mint kiderült, olyan embereknek is, akiket nemrég oltottak be, vagy egész máshol laknak, mint a számukra kijelölt helyszín.

Orbán Viktor már a péntek reggeli rádióinterjúban is elmondta, gondok vannak az adatokkal, ezért rövid időre leállították az oltások szervezését, az csak később derült ki, hogy ez konkrétan azt jelenti, elmarad a 74 ezer ember beoltása. Ennek ellenére Dr. György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője álhírnek nevezte az oltások leállását az operatív törzs sajtótájékoztatóján, mielőtt bejelentette, halasztják az említett vakcinák felhasználását. Elmondása szerint valójában ütemesen halad a terv, a kormánymédia pedig ezzel párhuzamosan már 400 ezer, a hétvégén beadni tervezett oltásról kezdett beszélni.