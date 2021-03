Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"819a6aac-52ea-4688-a7eb-39887cd031d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Gyengéd Érintések Művészete című kötete a kedvelt összetevőkből készült: szatíra, buddhizmus, egyiptológia, mindez a lehető legtitkosabb kortárs fűszerezéssel tálalva.","shortLead":"Viktor Pelevin Gyengéd Érintések Művészete című kötete a kedvelt összetevőkből készült: szatíra, buddhizmus...","id":"202109_konyv__ismeretlen_katonak_viktor_pelevin_gyenged_erintesek_muveszete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819a6aac-52ea-4688-a7eb-39887cd031d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b967be8-6109-4693-a5a1-89dd580511a6","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__ismeretlen_katonak_viktor_pelevin_gyenged_erintesek_muveszete","timestamp":"2021. március. 06. 13:45","title":"A konspirációs realizmus mesterének jó hírei vannak a harmadik világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483f2a15-c94f-407a-a0f0-f5937fb48814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől. ","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől. ","id":"20210305_nyitvatartas_kerdes_felelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483f2a15-c94f-407a-a0f0-f5937fb48814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a978951-e95a-4d10-8b44-252c0cbcc600","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_nyitvatartas_kerdes_felelet","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"Megjelent a rendelet: így vásárolhatunk és intézhetjük ügyeinket hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","shortLead":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","id":"20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0117cf78-9fa7-4c7d-a698-910019e9a443","keywords":null,"link":"/elet/20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","timestamp":"2021. március. 05. 19:05","title":"70 éves is elmúlt a világ legidősebb madara, nemrég mégis költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c1a802-26fd-4187-93e7-d5a7ba0ca034","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fontana-ház utódja is hasonló funkciót fog betölteni.","shortLead":"A Fontana-ház utódja is hasonló funkciót fog betölteni.","id":"20210305_Bontjak_a_Fontanahazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c1a802-26fd-4187-93e7-d5a7ba0ca034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92d263-bcae-463f-9567-7b13a9b74b0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210305_Bontjak_a_Fontanahazat","timestamp":"2021. március. 05. 16:43","title":"Eltűnik a Váci utca ikonikus épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","id":"20210306_Orban_Viktor_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88799a43-c829-4909-87ad-8fc3170691ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_Viktor_oltas","timestamp":"2021. március. 06. 18:20","title":"Orbán: Május elejére több mint 4 és félmillió ember lesz beoltva Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően pozitívan állnak az elektromos autókhoz, amelyek elterjedését ugyanazok a tényezők akadályozzák nálunk is, mint bárhol máshol a világon. ","shortLead":"Alapvetően pozitívan állnak az elektromos autókhoz, amelyek elterjedését ugyanazok a tényezők akadályozzák nálunk is...","id":"20210305_Nagyon_tetszik_az_elektromos_auto_de_draga__mondjak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6f0a05-8678-48d7-b8aa-7e439da4568d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Nagyon_tetszik_az_elektromos_auto_de_draga__mondjak_a_magyarok","timestamp":"2021. március. 05. 16:33","title":"A magyaroknak nagyon tetszik az elektromos autó, csak nem tudják kifizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5241a4-a60c-4496-8ffd-5d1f695b30b5","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Kisdobosok, piros nyakkendők és nyári táborok. Az úttörőmozgalomról szóló dokumentumfilmet láthatnak a hvg360-on.","shortLead":"Kisdobosok, piros nyakkendők és nyári táborok. Az úttörőmozgalomról szóló dokumentumfilmet láthatnak a hvg360-on.","id":"202109_film__ideologiai_kozossegepites_a_hovirag_ors_naploja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5241a4-a60c-4496-8ffd-5d1f695b30b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a71ccd1-8934-4bdf-ac15-d129e167036f","keywords":null,"link":"/kultura/202109_film__ideologiai_kozossegepites_a_hovirag_ors_naploja","timestamp":"2021. március. 05. 14:47","title":"Egy generációnak segített felnőni, másoknak egy életre elvette a kedvét a politikától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]