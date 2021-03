Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6190865-7e24-49dc-b589-ccc5083c9020","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordszinten az államadósság, ezt már a Duma Aktuál sem nézheti tétlenül. Kovács András Péter több elmélettel is előállt, hogyan csökkenthetnénk a deficitet. Közgazdaságtan, presszó-szinten. ","shortLead":"Rekordszinten az államadósság, ezt már a Duma Aktuál sem nézheti tétlenül. Kovács András Péter több elmélettel is...","id":"20210305_Duma_Aktual_Allamadossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6190865-7e24-49dc-b589-ccc5083c9020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dded2a-02eb-407c-a331-7da1324d31a5","keywords":null,"link":"/360/20210305_Duma_Aktual_Allamadossag","timestamp":"2021. március. 05. 19:00","title":"Fusizás, osztálypénz, unokázós csalás – így csökkentené az államadósságot a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","shortLead":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","id":"20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b250035-146d-4a95-b9c3-0b83760ce5ee","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","timestamp":"2021. március. 07. 08:29","title":"Megjelent a rendelet az óvodai és iskolai gyermekfelügyeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen az esélytelenek nyugalmával indultak neki, mégis sikerrel jártak, másokat az oltópontról hívtak fel, hogy menjenek. A kormány azt ígéri, a jövő hét második felében pótolják az elmaradt oltásokat. ","shortLead":"Többen az esélytelenek nyugalmával indultak neki, mégis sikerrel jártak, másokat az oltópontról hívtak fel...","id":"20210306_lemondo_sms_oltopont_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2a5ce9-2300-408a-af2d-218cf1f92396","keywords":null,"link":"/elet/20210306_lemondo_sms_oltopont_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 06. 13:47","title":"Sorra oltják az embereket a törlés ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","shortLead":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","id":"20210305_budapest_koronavirus_mise","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5611af77-31bd-4947-bd7f-2cc95a732c34","keywords":null,"link":"/elet/20210305_budapest_koronavirus_mise","timestamp":"2021. március. 05. 17:06","title":"Nem lesznek misék a fővárosi templomokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958db9c-aef1-4ba0-9cd9-97b972ed929e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az UV-C lámpák és az ultraibolya fény hatékonyan semlegesíti a koronavírust és más vírusokat. A gyártók ugyanakkor nem ajánlják, hogy ember közvetlenül kitegye magát az ultraibolya fénynek.","shortLead":"Az UV-C lámpák és az ultraibolya fény hatékonyan semlegesíti a koronavírust és más vírusokat. A gyártók ugyanakkor nem...","id":"20210305_rotterdam_tancosok_eloadas_uv_c_lampa_feny_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0958db9c-aef1-4ba0-9cd9-97b972ed929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dabc4b-3fbf-4d84-a7a5-3976f5420a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_rotterdam_tancosok_eloadas_uv_c_lampa_feny_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 17:03","title":"UV-fénnyel védték a vírusoktól egy rotterdami előadás táncosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A rendkívüli intézkedés a veszélyhelyzet végéig áll fenn.","shortLead":"A rendkívüli intézkedés a veszélyhelyzet végéig áll fenn.","id":"20210306_Kotelezo_vezenyles_maganegeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b058beb-a0ad-455d-b55a-05e8618f7947","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Kotelezo_vezenyles_maganegeszsegugy","timestamp":"2021. március. 06. 09:15","title":"Kötelezően állami kórházba vezényelhetik a magánintézmények dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39eb6fe-6c24-410e-be61-775b1eb6fc93","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A szerencsejáték-üzlet teljes skáláját átfogó osztrák multi, a Novomatic nagyban függött a jogi környezettől, ezért igyekezett befolyást szerezni – pártoktól függetlenül – a mindenkori kormányoknál.","shortLead":"A szerencsejáték-üzlet teljes skáláját átfogó osztrák multi, a Novomatic nagyban függött a jogi környezettől, ezért...","id":"202109__novomatic__hentesbol_milliardos__politikai_penzek__jatekpenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39eb6fe-6c24-410e-be61-775b1eb6fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d9a9f8-c4d4-48b9-a592-2ebedd0d9c57","keywords":null,"link":"/360/202109__novomatic__hentesbol_milliardos__politikai_penzek__jatekpenzek","timestamp":"2021. március. 05. 16:00","title":"Az osztrák kormány és a szerencsejáték-óriáscég közös botrányától hangos Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]