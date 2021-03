Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros 25 éves versenyzője pályafutása második világbajnoki címét szerezte.","shortLead":"A Ferencváros 25 éves versenyzője pályafutása második világbajnoki címét szerezte.","id":"20210307_Liu_Shaolin_arany_Liu_Shaoang_ezustermes_1000_meteren_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3e7e36-e3c7-41cd-8318-925c38c9dca6","keywords":null,"link":"/sport/20210307_Liu_Shaolin_arany_Liu_Shaoang_ezustermes_1000_meteren_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vben","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"Liu Shaolin arany-, Liu Shaoang ezüstérmes 1000 méteren, a rövidpályás gyorskorcsolya vb-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.","shortLead":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó...","id":"20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22974fc-ad42-4fe2-86d9-cc80dec8a458","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_gyilkossag_2006_szentes_vademeles","timestamp":"2021. március. 08. 10:48","title":"15 éve gyilkolhatta meg volt élettársát, most áll bíróság elé egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","shortLead":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","id":"20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487db109-764f-4766-b77d-6d9da42d55cf","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 11:34","title":"47 magyar író- és költőnő művének címét festették fel egy vízivárosi lépcsősorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7847eeb4-5540-46d7-8ea3-e3357bd12a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vezet az ellenzék, az előny már elég a mandátumtöbbséghez is.","shortLead":"Vezet az ellenzék, az előny már elég a mandátumtöbbséghez is.","id":"20210307_Publicus_csak_a_Jobbik_erosodott_meg_az_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7847eeb4-5540-46d7-8ea3-e3357bd12a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e62e75-734c-4fb6-a46d-8a2025b8eff9","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Publicus_csak_a_Jobbik_erosodott_meg_az_osszefogas","timestamp":"2021. március. 07. 09:57","title":"Publicus: csak a Jobbik erősödött, meg az összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre.","shortLead":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is...","id":"20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4a40a-6076-436c-a001-878cece399cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","timestamp":"2021. március. 09. 07:06","title":"Mészáros cége segít új biztosítót találni a BKV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarországon tanuló külföldiekre építő vállalkozásokra is kihat a járvány.","shortLead":"A Magyarországon tanuló külföldiekre építő vállalkozásokra is kihat a járvány.","id":"20210309_erasmus_program_osztondij_kulfoldi_hallgatok_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27198868-c5c0-4e53-9107-6d81baa4387b","keywords":null,"link":"/elet/20210309_erasmus_program_osztondij_kulfoldi_hallgatok_felsooktatas","timestamp":"2021. március. 09. 07:40","title":"Megérzik a szálláshelyek, hogy alig vannak külföldi hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade73cc9-2aeb-4815-b98e-a3ca855ea6c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Istentisztelet saját kockázatra? Ez a címe bécsi szakértők könyvének, amely arról szól, hogyan hat a Covid–19 a liturgiára. Az útmutatás már csak azért is indokolt, mert az új koronavírus felbukkanása óta megesett, hogy egyházi eseményeken tömegesen fertőződtek meg emberek. ","shortLead":"Istentisztelet saját kockázatra? Ez a címe bécsi szakértők könyvének, amely arról szól, hogyan hat a Covid–19...","id":"202109_templomhigienia_szenteltviz_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade73cc9-2aeb-4815-b98e-a3ca855ea6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c253f389-ac10-467c-bb08-1d0ea91e17e6","keywords":null,"link":"/360/202109_templomhigienia_szenteltviz_jarvany_idejen","timestamp":"2021. március. 07. 16:30","title":"Szenteltvíz járvány idején: mit tanácsolnak a templomlátogatóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]