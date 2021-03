Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már háborúkat és forradalmat, felújítását utálta és szerette ugyanaz a kormány.","shortLead":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már...","id":"20210307_radetzky_bem_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abaad-4b7a-41e7-83bc-217e12149471","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_radetzky_bem_ter","timestamp":"2021. március. 07. 14:00","title":"Eltűnt a Radetzky-laktanya, de sajnáljuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt bemutatta előválasztási programját.","shortLead":"A párt bemutatta előválasztási programját.","id":"20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a61c120-0cf1-48bb-9d84-62cbfdf891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","timestamp":"2021. március. 07. 17:43","title":"Négynapos munkahetet és eurót is ígér a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra vizsgán az iskolai távoktatórendszer, Karácsony Gergely karanténban, 40 évet kaphat a George Floydot halálra fojtó amerikai rendőr, egy verseny, amelyben a Trabant jobb, mint a Tesla. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újra vizsgán az iskolai távoktatórendszer, Karácsony Gergely karanténban, 40 évet kaphat a George Floydot halálra fojtó...","id":"20210309_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531e2909-176f-4021-baf8-a5b113843002","keywords":null,"link":"/360/20210309_Radar360","timestamp":"2021. március. 09. 08:00","title":"Radar360: A beoltottaknak Amerika lassan a korlátlan lehetőségek hazája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","shortLead":"Nőnap alkalmából. A pénzt a legnehezebb helyzetbe került szektorokban lehetne felhasználni.","id":"20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d937daab-6655-4c91-8f1d-aa9f5e994c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5243733a-749e-449c-a169-5fb4fa9c851a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_mszp_utalvany_nok_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 12:27","title":"Az MSZP azt kéri, hogy a kormány adjon minden magyar nőnek 10 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s ezzel végleg átszakadt egy gát: az utolsó közép-európai szocialista államban is végleg eldőlt, hogy fenntarthatatlan a szovjet-féle szocializmus. A demokráciába való, harminc éve tartó átmenet azonban – részben az Albániát évtizedeken át zsarnoki módszerekkel kormányzó Enver Hodzsa hagyatéka miatt – meglehetősen ellentmondásosra sikerült.","shortLead":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s...","id":"20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1452d59-37f3-405e-a43e-edb4df5c7003","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","timestamp":"2021. március. 07. 18:00","title":"Három évtized a hullámvasúton – így omlott össze az albán szocializmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","shortLead":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","id":"20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2666e-fed8-45c7-8b20-3cc219db2bd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Schanda Tamás: Egyre több fiatal választja a szakképzést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]