[{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi megfigyelést 9 dolgozónál és 19 gyereknél rendelték el, miután a bölcsőde egy fertőzött munkatársával kerültek kapcsolatba.","shortLead":"A járványügyi megfigyelést 9 dolgozónál és 19 gyereknél rendelték el, miután a bölcsőde egy fertőzött munkatársával...","id":"20200914_soltvadkert_koronavirus_bezar_a_bolcsode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb4153-b481-4edc-b777-d29a0e527f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_soltvadkert_koronavirus_bezar_a_bolcsode","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:10","title":"Koronavírus miatt zár be a soltvadkerti bölcsőde, 28-an kerültek karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33 990-en betegedtek meg.","shortLead":"A szomszédos országok közül Ukrajnából érkeztek a legbrutálisabb adatok, a brit lap térképe szerint ott 14 nap alatt 33...","id":"20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ba48ee-0444-49d7-a01d-1fb9757a78a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_koronavirus_vilag_terkep_fertozes_","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:39","title":"Térképen a járvány utóbbi két hete: egymillió új fertőzött csak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e6456-1f4e-4092-b5e9-5862c89957a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nyílt levélben írta meg, hogy szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem soha nem volt független.","shortLead":"A színész nyílt levélben írta meg, hogy szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem soha nem volt független.","id":"20200915_Benko_Peter_Feher_vagyok_hetero_es_hiszek_Istenben_A_liberalizmusban_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93e6456-1f4e-4092-b5e9-5862c89957a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d7337-60d8-44b8-a431-6b96a69c2d74","keywords":null,"link":"/kultura/20200915_Benko_Peter_Feher_vagyok_hetero_es_hiszek_Istenben_A_liberalizmusban_nem","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:40","title":"Benkő Péter: Fehér vagyok, heteró, és hiszek Istenben. A liberalizmusban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint benézték ezt az akciót. ","shortLead":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati...","id":"20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6437bcf-0758-4ac1-a34c-0ac62aa092c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:54","title":"A kormányzat szerint Rogánnak nincs villája, a Momentum is rossz helyre öntötte szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","shortLead":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","id":"20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26188a39-4971-4e0d-b739-c049a35181da","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:50","title":"Szabó Tímeának és Karácsony Gergelynek is bizalmat szavazott a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052ad066-14ea-427a-8ac0-81147f010421","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Teréz körútra néző óra sem marad sokáig a helyén.","shortLead":"A Teréz körútra néző óra sem marad sokáig a helyén.","id":"20200915_uvegteto_nyugati_ora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052ad066-14ea-427a-8ac0-81147f010421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bb5144-65bf-431a-91a5-4ef1d515dcf4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200915_uvegteto_nyugati_ora","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:59","title":"Eltűnt a Nyugati pályaudvarról az üvegtető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","shortLead":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","id":"20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29ab80-1d50-4a2e-b3af-3b36083bcc26","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:00","title":"Kertészkedés közben megittak négy liter bort, gyilkosság lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai szerint élő Donald Trump mögé. Mostani magánéleti és pénzügyi botránya a legrosszabbkor jöttek az újraválasztásáért küzdő elnöknek. Különösen, hogy exügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja, már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér.","shortLead":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai...","id":"20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc14902-fb9f-41f4-ac36-521073f8ae32","keywords":null,"link":"/360/20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:00","title":"Trump keresztény szövetségesének szentháromsága: szex, pénz, jacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]