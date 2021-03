Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2022-re kell elkészülnie.","shortLead":"2022-re kell elkészülnie.","id":"20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd63507-6710-4cc7-aa23-6f1c12300906","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","timestamp":"2021. március. 07. 18:06","title":"Mindjárt szerkezetkész az Üllői úti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan gondozzuk a városi kerteket, mert ezek az utolsó mentsvárai a méheknek és a beporzást végző egyéb rovaroknak – figyelmeztetnek brit ökológusok. ","shortLead":"Tudatosan gondozzuk a városi kerteket, mert ezek az utolsó mentsvárai a méheknek és a beporzást végző egyéb rovaroknak...","id":"202109_mehek_avarosban_rarepulhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e255c-f82c-4ffb-99d3-01ffc5e30493","keywords":null,"link":"/360/202109_mehek_avarosban_rarepulhetnek","timestamp":"2021. március. 09. 10:00","title":"A városban lakókon múlhat, túlélnek-e a méhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Sietnek a fejlesztők, hogy minél több építési engedélyt gyűjtsenek be a 2022 végéig élő ötszázalékos áfával. Az idén még viszonylag sok az átadás, de ezzel együtt az új lakásoknál némi drágulás várható.","shortLead":"Sietnek a fejlesztők, hogy minél több építési engedélyt gyűjtsenek be a 2022 végéig élő ötszázalékos áfával. Az idén...","id":"202109__lakasepitesek_afa_a_centrumban_kozos_terek__betarazas_kiurites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c45d3c-8cb5-4399-a841-cd1be0aca019","keywords":null,"link":"/360/202109__lakasepitesek_afa_a_centrumban_kozos_terek__betarazas_kiurites","timestamp":"2021. március. 08. 13:00","title":"Tovább tart a lakásépítési láz, pörgeti a piacot az 5%-os áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","shortLead":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","id":"20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566ad56-e6d7-4076-a881-fcc797eaff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","timestamp":"2021. március. 07. 16:24","title":"Törökbálintnál mutatta meg egy merész sofőr, mit ne csináljunk soha a lerobbant autónkkal (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","shortLead":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","id":"20210308_london_Wizz_Air_luton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce91b371-203d-4e79-bb5c-003988b0e9a9","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_london_Wizz_Air_luton","timestamp":"2021. március. 08. 17:58","title":"Több tucat budapesti utasát Londonban hagyta a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","shortLead":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","id":"20210308_voyager_allomas_urhotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d7241e-5f97-4d78-bd2c-c7fb5f481ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_voyager_allomas_urhotel","timestamp":"2021. március. 08. 08:33","title":"Pár év múlva gyűrű formájú hotel nyílhat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","shortLead":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","id":"20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083384ba-203d-4cea-9e9e-ddeeaa29cfb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","timestamp":"2021. március. 07. 20:46","title":"Olaszország több mint felét ismét zárlat alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]