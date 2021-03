Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"663350ce-2417-441b-b092-38476753d505","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Személyében az első római katolikus egyházfő kereste fel Irakot. ","shortLead":"Személyében az első római katolikus egyházfő kereste fel Irakot. ","id":"20210307_Kurdisztan_szekhelyen_Erbilben_celebralt_szentmiset_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663350ce-2417-441b-b092-38476753d505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd0d602-349c-4f19-8333-0d3dd16ef6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Kurdisztan_szekhelyen_Erbilben_celebralt_szentmiset_Ferenc_papa","timestamp":"2021. március. 07. 20:56","title":"Kurdisztán székhelyén, Erbílben pontifikált szentmisét Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac54b906-befe-44f9-b70f-d34d5907587d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbetegedések túlnyomó többségét ma már az angol vírusvariáns okozza. A beoltottak száma átlépte az egymilliót. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A megbetegedések túlnyomó többségét ma már az angol vírusvariáns okozza. A beoltottak száma átlépte az egymilliót...","id":"20210308_operativ_torzs_marcius_8_oltas_vakcina_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac54b906-befe-44f9-b70f-d34d5907587d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bf716d-514b-4028-9db1-87d08df71564","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_operativ_torzs_marcius_8_oltas_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 08. 12:22","title":"Müller Cecília: Nagyon sokan kerülnek most kórházba, olyan fiatalok is, akiknek gyorsan romlik az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó sem lehet.","shortLead":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó...","id":"20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96938d3e-6fb4-47bd-b223-3dcf7f0c7de8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","timestamp":"2021. március. 09. 06:15","title":"A kormány azt ajánlotta Szentendrének, vegyen fel hitelt a város pénzügyi gondjainak megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","shortLead":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","id":"20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083384ba-203d-4cea-9e9e-ddeeaa29cfb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","timestamp":"2021. március. 07. 20:46","title":"Olaszország több mint felét ismét zárlat alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","shortLead":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","id":"20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487db109-764f-4766-b77d-6d9da42d55cf","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 11:34","title":"47 magyar író- és költőnő művének címét festették fel egy vízivárosi lépcsősorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","shortLead":"A Honvédkórháznál és az Idegtudományi Intézetnél is tömegek várnak oltásra.","id":"20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eaec2f4-2503-4bd4-975c-f55d51d7e5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9084b3-879f-4ceb-ae96-3d4ecd8b760f","keywords":null,"link":"/elet/20210307_ATV_Hatalmas_sorok_kigyoznak_oltasert","timestamp":"2021. március. 07. 14:07","title":"ATV: Hatalmas sorok kígyóznak oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1649d24c-1120-4c8c-ac5f-1062069c90b3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is kiderült, hogy az állam képviseletében nem a vagyonkezelő, hanem a Miniszterelnökség járt el. A Cifra-malom tavaly lett a magyar államé 159 millió forintért.","shortLead":"Az is kiderült, hogy az állam képviseletében nem a vagyonkezelő, hanem a Miniszterelnökség járt el. A Cifra-malom...","id":"20210308_tata_Ciframalom_eladas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1649d24c-1120-4c8c-ac5f-1062069c90b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a7794d-0ab6-4857-b370-668d63b4e95b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_tata_Ciframalom_eladas_rendorseg","timestamp":"2021. március. 08. 16:14","title":"Korrupciós ügyeket vizsgáló rendőrökhöz került a tatai Cifra-malom eladásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]