Több tízezer emberrel együtt pénteken megkapta a hétvégi oltási előjegyzést lemondó sms-t, szombat reggel mégis beadták a megadott oltóponton az AstraZeneca oltását egy budapesti férfinak.

A hétvégén 74 ezer embert oltottak volna be az oxfordi vakcinával, a héten többször is hangoztatta az operatív törzs, hogy ekkora oltási kampány még soha nem volt az országban. A behívó sms-ek csütörtökön mentek ki, de mint kiderült, olyan embereknek is, akiket nemrég oltottak be, vagy egész máshol laknak, mint a számukra kijelölt helyszín. Emiatt a tömeges oltási kampányt erre a hétvégére lefújták, és pénteken délután pedig sms-ben értesítették erről az érintetteket.

Volt azonban olyan, aki úgy döntött, hogy a lemondó sms ellenére szerencsét próbál, odamegy a megadott időpontra a számára kijelölt oltóhelyre, és mint a hvg.hu-nak elmondta, minden további probléma nélkül meg is kapta az oltást.

A pontos helyszínt csak azért nem szerette volna elárulni, mert a „maximális kedvességgel és korrektséggel eljáró” ott dolgozókat még véletlenül sem szeretné kellemetlen helyzetbe hozni, annyit azonban hozzátett, hogy az egyik fővárosi oltópontról van szó.

„Kicsit féltem tőle, hogy lepattintanak majd, de semmi, a bejáratnál csak annyi történt, hogy a portás megkérdezte, az első vagy második oltásomra jöttem-e, amikor mondtam, hogy az elsőre, akkor jobbra küldött. Ott már állt egy kisebb sor, majd katonák fogadtak, az ügyintéző pedig elkérte a papírjaimat, ekkor derült ki, hogy nem vagyok rajta a listán.

Amikor azonban felmutattam a Vakcinainfótól kapott sms-t, felvették az adataimat, elkérték az igazolványaimat és felírtak” – mesélte.

Ezeket az orvos átnézte, majd minden probléma nélkül beadta neki az oltást és megkapta az időpontot a másodikra is.

Az oltóponton egyébként beszámolója szerint csak AstraZeneca vakcinával oltották az embereket, akik főleg fiatalabbak, a harmincas-negyvenes korosztályhoz tartozók voltak – emlékezett vissza a férfi, aki a Twitterre fotókkal együtt is kiposztolta történetét.

Hozzátette: bár volt olyan, aki a közösségi oldalon a szemére hányta, hogy ezzel másoktól vette el a helyet, ő ezt nem így érzi, hiszen az oltóanyagokat kiszállították, a behívót megkapta, és felelősséggel tartozik a családjáért is.

Esete valószínűleg nem egyedi, péntek este az RTL Híradója is úgy értesült, hogy a kórházak is kaptak értesítést az országos kórház-főigazgatóságtól, melyből kiderült, hogy a vakcinákat mindenképp kiszállítják, és hétvégén telephelyenként ügyeleti jelleggel 1-5 oltóhelyet kell biztosítsanak, ha olyan ember jelenne meg az oltóponton, aki nem értesült arról, hogy elmaradt az oltás.

Az eljárásról megkérdeztük az operatív törzset is, azt tudakoltuk, hogy aki mégis elmegy az oltópontra, számíthat-e arra, hogy beoltják, de egyelőre nem válaszoltak.