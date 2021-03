Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","shortLead":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","id":"20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f47ef74-7d78-447f-8207-6f61d5d29740","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. március. 09. 16:37","title":"Zöldre fóliázott új terepjárókkal villognak videójukban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","shortLead":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","id":"20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bc874-383b-48b6-b7ba-0bcc6687ccb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","timestamp":"2021. március. 10. 13:47","title":"Öt évet is kaphat, aki útellenőröket bántalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","shortLead":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","id":"20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b552db4-7846-4c3c-bd00-80a00c9abb58","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Reagált a Buckingham-palota Meghan Markle és Harry herceg interjújára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van. A Semmelweis Egyetem rektora korábban arról beszélt, a magyar egészségügyi személyzet teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, ekkora és ennél nagyobb számú súlyos állapotban lévő beteget hosszú időn keresztül az ellátórendszer nem bír el. Ha a jelenlegi növekedési ütem marad, pár napon belül elérhetjük ezt a számot. ","shortLead":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van...","id":"20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7c007-c95a-4dc9-b03f-f98a000c1fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","timestamp":"2021. március. 09. 15:40","title":"Két hét alatt duplázódott meg a lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","shortLead":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","id":"20210308_bkv_koronavirus_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb70bd-9885-4588-b002-917f98fac5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_bkv_koronavirus_metro","timestamp":"2021. március. 08. 20:56","title":"Tüttő: Annyi a beteg a BKV-nál, hogy nem biztos, holnap is járni fog a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef571f4-0e22-4349-b94a-0d629817d43b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját. ","shortLead":"Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját. ","id":"20210310_Muveszoriasoktol_tanult_es_maga_is_legenda_lett__75_eves_Venczel_Vera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ef571f4-0e22-4349-b94a-0d629817d43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585cb3de-0249-4c18-9cd5-8603eaf30d81","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Muveszoriasoktol_tanult_es_maga_is_legenda_lett__75_eves_Venczel_Vera","timestamp":"2021. március. 10. 10:06","title":"Művészóriásoktól tanult és maga is legenda lett – 75 éves Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","shortLead":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","id":"20210310_aruszallitas_kontener_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599b7113-28d6-4447-975b-397a9a1dd5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_aruszallitas_kontener_kina","timestamp":"2021. március. 10. 13:55","title":"Hétszeresére drágult Kínából árut szállítani Európába tavaly óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682550bd-cc03-4277-a1ba-5c4849e9b63d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasonlóan más közösségi alapú szolgáltatáshoz a járművek menetbiztonsági rendszereiből érkező adatokat fel lehet használni például arra, hogy előre figyelmeztessék a többi autót. ","shortLead":"Hasonlóan más közösségi alapú szolgáltatáshoz a járművek menetbiztonsági rendszereiből érkező adatokat fel lehet...","id":"20210309_Elore_jelzik_majd_a_csuszos_utszakaszokat_az_Audik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=682550bd-cc03-4277-a1ba-5c4849e9b63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7422c247-3117-4eb2-8043-1d065e67d624","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elore_jelzik_majd_a_csuszos_utszakaszokat_az_Audik","timestamp":"2021. március. 09. 09:53","title":"Előre jelzik majd a csúszós útszakaszokat az Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]