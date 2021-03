Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","shortLead":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","id":"20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b07d5e6-b2ff-4542-98ee-ef0544beee85","keywords":null,"link":"/sport/20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","timestamp":"2021. március. 09. 15:19","title":"Úgy tűnik, nem lesznek külföldi nézők az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","shortLead":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","id":"20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da81ac0-e2f7-4684-ad2e-2354b1bc864f","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Népszava: Már mozgósítják az orvostanhallgatókat az egészségügy túlterheltsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","shortLead":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","id":"20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b5d51c-64ab-4c6d-9760-3ae4e618e1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2021. március. 08. 09:48","title":"A digitális oktatás alatt is számítanak az iskolaőrök munkájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c2c9a-6cc7-447f-a3ad-12c507ee7d1b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rabszolgaként dolgoztatják a jövő évi katari futballvébé beruházásain a külföldi munkásokat. 