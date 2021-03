Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának vezetője szerint van olyan idősebb ember, akinek sokkal nagyobb az esélye a túlélésre, hogy ha megkapja a szűkös erőforrásokat, szemben egy olyan fiatallal, akinek már esetleg krónikus betegsége van.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának vezetője szerint van olyan idősebb ember, akinek sokkal nagyobb az esélye...","id":"20210311_koronavirus_korhaz_beteg_etikai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbed2496-b459-4486-8737-60e58f0dc109","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_korhaz_beteg_etikai","timestamp":"2021. március. 11. 21:59","title":"Orvosi kamara: Vannak olyan kórházak, ahol egy orvoscsapat méri fel a koronavírusos betegek életkilátásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 12. 11:30","title":"Az izzólámpát már felfedezték, de mire számíthatunk a legifjabb feltalálóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott. A szerkezet most két hangot is felvett.","shortLead":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott...","id":"20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382da3b3-abb0-40ff-b18e-5e14ad5dd577","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","timestamp":"2021. március. 11. 11:03","title":"Felvette a NASA Mars-járója, ahogy lézerrel lő egy közeli sziklát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","shortLead":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","id":"20210311_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd36c-7e1e-401d-a3ee-65ecb5dc1652","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 11. 05:22","title":"Akár 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","id":"20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c33958a-fc09-4833-9c5d-d6df08940513","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 13:10","title":"Újabb fontos, önkormányzatokat érintő változásról dönthet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e1a53a-6df1-4d67-99ae-d586e06e66c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A GDP 13 százalékát hívhatja le uniós támogatásként a következő hét évben Horvátország.","shortLead":"A GDP 13 százalékát hívhatja le uniós támogatásként a következő hét évben Horvátország.","id":"20210312_Horvatorszag_unios_koltsegvetes_kedvezmenyezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7e1a53a-6df1-4d67-99ae-d586e06e66c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872681a1-ff4b-4c8a-a697-28506326238f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210312_Horvatorszag_unios_koltsegvetes_kedvezmenyezett","timestamp":"2021. március. 12. 13:42","title":"Egyre inkább úgy tűnik, két év múlva már euróval fizethetünk a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla...","id":"20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4b23b-d27d-4a89-a19d-a66c2db356f8","keywords":null,"link":"/360/20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 07:56","title":"Radar360: Oltási igazolványokat és lélegeztetőgépeket is postázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","id":"20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6867262f-acb6-4f31-9e4d-a33928577aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 10. 22:58","title":"Merkely szerint 20-25 százalékkal jobban terhelhető most az egészségügy, mint az előző hullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]