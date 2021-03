Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban számítógépen is megtehetjük ugyanezt.","shortLead":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban...","id":"20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1112374b-73c4-4bc4-94b7-f4285c70ab0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","timestamp":"2021. március. 04. 13:03","title":"Régóta várt funkció érkezik a számítógépes WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b55db7e-491e-4c4d-a4e7-187d87ff8f25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Audi már Magyarországon is elérhető.","shortLead":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Audi már Magyarországon is elérhető.","id":"20210304_53_millio_forinton_nyit_itthon_a_646_loeros_audi_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b55db7e-491e-4c4d-a4e7-187d87ff8f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b4884a-8788-43d8-bc0b-e0f1123181a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_53_millio_forinton_nyit_itthon_a_646_loeros_audi_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2021. március. 04. 07:59","title":"53 millió forinton nyit itthon a 646 lóerős Audi RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","shortLead":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","id":"20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c989f7e-d725-4289-8ff1-19305231492d","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","timestamp":"2021. március. 05. 13:34","title":"Hullámvasút volt 2020 a műszaki cikkek piacának, de remekül zárult az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09da9e07-181e-45b9-aac6-831cca7c1d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka zászlóshajó modellje erősebb és nyomatékosabb benzinmotort kapott.","shortLead":"A cseh márka zászlóshajó modellje erősebb és nyomatékosabb benzinmotort kapott.","id":"20210305_cseh_csucsmodell_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09da9e07-181e-45b9-aac6-831cca7c1d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc7e455-ea95-46c9-a181-410f9a1b2200","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_cseh_csucsmodell_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb","timestamp":"2021. március. 05. 06:41","title":"Cseh csúcsmodell: Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deeb0b1-352c-419e-8e24-e931954ea9de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A katari hátterű QPR Properties a DVM Groupot bízta meg azzal, hogy az Állami Balettintézet egykori épületét alakítsa át 151 szobás luxusszállodává.","shortLead":"A katari hátterű QPR Properties a DVM Groupot bízta meg azzal, hogy az Állami Balettintézet egykori épületét alakítsa...","id":"20210304_balettintzet_luxusszlloda_qpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2deeb0b1-352c-419e-8e24-e931954ea9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5211325-1c01-4604-8a80-c5ab13f69dba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_balettintzet_luxusszlloda_qpr","timestamp":"2021. március. 04. 06:59","title":"Jövőre nyílhat meg a luxusszálloda a Balettintézetben, amelynek az átadását 2017-re ígérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érzelmes pillanatok követték az F1-legenda fiának érkezését a csapatnál. ","shortLead":"Érzelmes pillanatok követték az F1-legenda fiának érkezését a csapatnál. ","id":"20210304_mick_schumacher_haas_f1_forma_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c750492-940f-4384-99ce-aa44364877cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_mick_schumacher_haas_f1_forma_1","timestamp":"2021. március. 04. 15:52","title":"Sírni kezdtek a Haas szerelői, amikor megtudták, hogy Schumacher fia csatlakozik hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","shortLead":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","id":"20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4100fa2-b279-47c6-87c7-96fdabe9973e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","timestamp":"2021. március. 04. 11:33","title":"Videó: Megcsinálták a világ első iMac-jét, amiben az M1 processzor dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jelentős visszaesést mért a KSH a magyar ipar teljesítményében, ha 2020 elejéhez viszonyítunk, de az elemzők már azt is kellemes meglepetésnek tartják, hogy legalább decemberről januárra nőtt a teljesítmény egy kicsit.","shortLead":"Jelentős visszaesést mért a KSH a magyar ipar teljesítményében, ha 2020 elejéhez viszonyítunk, de az elemzők már azt is...","id":"20210305_ipar_termeles_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308162b9-5fcb-42cb-842f-7a8e5672c316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. március. 05. 09:47","title":"Gödörbe lépett a magyar ipar már a harmadik hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]