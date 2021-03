Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","id":"20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c643da-fde5-464a-9173-1eb6b1911853","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","timestamp":"2021. március. 12. 18:24","title":"Megerőszakoltak egy várandós nőt Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","shortLead":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","id":"20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95638bf-7600-4c5b-ac10-f4967d45784e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 18:45","title":"Kritikus az állapota Bányai Gábor fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára, míg a lélegeztetőgépen ápoltaké a háromszorosára emelkedett.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára...","id":"20210311_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed19e2c9-9103-41ba-9141-ac4629906f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 11. 14:54","title":"Müller Cecília: \"Csúcsokat döntünk, bármelyik járványügyi adatot nézzük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30c9932-c13c-426e-a45e-329f7a133c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február vége óta erősen növekszik a koronavírus miatti fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban Németországban.","shortLead":"Február vége óta erősen növekszik a koronavírus miatti fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban Németországban.","id":"20210312_nemetorszag_koronavirus_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30c9932-c13c-426e-a45e-329f7a133c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02243737-4b18-460a-91f7-d7c7a352e395","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_nemetorszag_koronavirus_gyerekek","timestamp":"2021. március. 12. 17:03","title":"5-15 éves gyerekek betegednek meg a koronavírustól Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza a termelésük, emiatt a teljes magyar ipar mínuszban zárta a januárt. A decemberhez képest így is sikerült minimális növekedést elérni, annyira sok elektronikai termék készült.","shortLead":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza...","id":"20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bccdb06-7256-4da3-a57e-6aad450b8bcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","timestamp":"2021. március. 12. 09:31","title":"Óriásit zuhant az autógyárak termelése, és magával rántotta a teljes magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalat fele már korábban a felcsúti milliárdos cégcsoportjához került. ","shortLead":"A vállalat fele már korábban a felcsúti milliárdos cégcsoportjához került. ","id":"20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56470d66-fbb6-4f20-9b1c-48d4b0115e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","timestamp":"2021. március. 12. 11:39","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Tigáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz a Pécsi Országos Színházi Találkozó.","shortLead":"Vidnyánszkyék mindig egy kicsit beljebb kerültek, végül sértetten leborították az asztalt. Így szűnt meg a POSZT, azaz...","id":"202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a79957-7713-47c3-a0e5-df6efcd81822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f66172-c4c7-468d-ac85-cc3efd1116c3","keywords":null,"link":"/360/202110__posztveg__vidnyanszky__szinfalak_mogott__felfaltak","timestamp":"2021. március. 11. 13:00","title":"Tíz évig volt műsoron a csata a POSZT-ért, most gyorsan drámai véget ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft vadonatúj alkalmazása.","shortLead":"Mint egy gyors és ügyes titkárnő, úgy készít majd pontos jegyzetet akár több nyelven zajló beszélgetésről a Microsoft...","id":"20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4550a4-821b-4ecc-a938-dcc16c7919f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c2981-8400-4612-b0d7-2526a3ea039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_group_transcribe_ios_fordito_alkalmazas","timestamp":"2021. március. 12. 11:03","title":"Nem csak jegyzetel, rögtön fordít is a Microsoft alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]