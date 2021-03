Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik kerületi bölcsődébe Cserdiné Németh Angéla szerint.","shortLead":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik...","id":"20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b3c9f-6aae-4675-9d47-b0406b621114","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 11. 18:28","title":"Sorra dőlnek ki az bölcsődei dolgozók, rendkívüli szünetet rendelt el a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszélt arról is, milyennek látja a magyarok hangulatát, életkörülményeit, és mit gondol a rendszerváltás előtti romániai és magyar rendszerről.","shortLead":"Beszélt arról is, milyennek látja a magyarok hangulatát, életkörülményeit, és mit gondol a rendszerváltás előtti...","id":"20210313_tamas_gaspar_miklos_veiszer_alinda_kadar_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61fad6c-a0c9-41c7-8f56-141b0b2d8010","keywords":null,"link":"/elet/20210313_tamas_gaspar_miklos_veiszer_alinda_kadar_janos","timestamp":"2021. március. 13. 10:18","title":"TGM elmondta miért népszerű még mindig a Kádár-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérek és a lakásárak összehasonlításával mutatta be a Takarék Index az országon belüli különbségeket.","shortLead":"A bérek és a lakásárak összehasonlításával mutatta be a Takarék Index az országon belüli különbségeket.","id":"20210311_fizetes_lakas_ingatlanarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cc2d4-8c79-4ffc-a900-1ef1ab8f66e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_fizetes_lakas_ingatlanarak","timestamp":"2021. március. 11. 12:12","title":"Tizenegy évig rakhatná félre egy budapesti a fizetését, hogy egy 60 négyzetméteres lakást vehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési áraira vonatkozó törvény ugyanis szembemegy az áruk szabad mozgásának elvével.","shortLead":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot...","id":"20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56ae17-c18b-4908-b4dc-83d763935fe9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","timestamp":"2021. március. 11. 12:35","title":"Most derült ki, hogy uniós jogot sértett a Bajnai-kormány, pedig még Orbánék is kardoskodtak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzt orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosságnak nyújtott sürgősségi támogatásra, valamint a betegség terjedésének megelőzésére, nyomon követésére lehetne költeni.","shortLead":"A pénzt orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosságnak nyújtott sürgősségi támogatásra, valamint a betegség...","id":"20210311_Europai_Bizottsag_veszhelyzeti_intezkedesek_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da93e028-5a2e-4902-8256-93e13ee11783","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Europai_Bizottsag_veszhelyzeti_intezkedesek_tamogatas","timestamp":"2021. március. 11. 21:20","title":"530 millió eurót javasol az Európai Bizottság vészhelyzeti intézkedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d966c2-6b76-443c-9410-7ff9c819e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a Karinthy Színházzal és a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködésben készül, és Juhász Anna irodalmár a kreatív producere.

","shortLead":"A film a Karinthy Színházzal és a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködésben készül, és Juhász Anna irodalmár...","id":"20210312_Karinthy_Frigyes_hazassagarol_keszult_tevefilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d966c2-6b76-443c-9410-7ff9c819e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2792a240-831f-4562-82bc-4be48d1bd44c","keywords":null,"link":"/elet/20210312_Karinthy_Frigyes_hazassagarol_keszult_tevefilm","timestamp":"2021. március. 12. 10:19","title":"Film készül Karinthy Frigyes viharos házasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, nem látnak tovább március 22-nél, ezért ígérni sem mer semmit arról, lesz-e nyitás húsvétig. A miniszter a hvg.hu kérdésére azt mondta, több mint 10 ezer koronavírusos beteg lehet majd kórházban. ","shortLead":"Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, nem látnak tovább március 22-nél, ezért ígérni sem mer semmit arról, lesz-e...","id":"20210311_husvet_nyitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdbd6-601e-444c-a3c5-557f83ce84cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_husvet_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 12:00","title":"Gulyás: Jövő héten dönt a kormány, lehet-e nyitni húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]