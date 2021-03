Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","shortLead":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","id":"20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a532e4df-e2e5-4421-b55b-b5d6062d0b15","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","timestamp":"2021. március. 13. 12:27","title":"Elhunyt egy szlovákiai nő azután, hogy megkapta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és lélegeztetőgép.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és...","id":"20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa86a5a-a555-4a90-a136-213fd62c974e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 16:47","title":"Operatív törzs: Nincs a kórházakban olyan gyakorlat, hogy választani kellene, ki kapjon intenzív ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ylva Johansson uniós biztos megerősítette: az utazási könnyítések nem vonatkoznának azokra, akik kínai vagy orosz koronavírus-oltást kapnak a jelenlegi tervek szerint.","shortLead":"Ylva Johansson uniós biztos megerősítette: az utazási könnyítések nem vonatkoznának azokra, akik kínai vagy orosz...","id":"20210312_EU_vakcinaigazolas_Johansson_eu_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b279d9e-80c4-426b-afe6-2036d39d82a5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210312_EU_vakcinaigazolas_Johansson_eu_engedely","timestamp":"2021. március. 12. 18:34","title":"Uniós biztos: Csak az EU által engedélyezett oltások szerepelnének a vakcinaigazolásban, a kínai és az orosz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","shortLead":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","id":"20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4390ab17-3e3e-4785-b1bb-436456124f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. március. 13. 20:20","title":"Norvégiában kórházba került három, AstraZenecával oltott egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d2391f-764c-4765-bf61-0818e10fe1fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzéki tüntetők vettek körül örmény kormányépületeket a kormányfő lemondását követelve","shortLead":"Ellenzéki tüntetők vettek körül örmény kormányépületeket a kormányfő lemondását követelve","id":"20210313_Az_ormeny_miniszterelnok_lemondasat_kovetelik_az_elvesztett_karabahi_teruletek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d2391f-764c-4765-bf61-0818e10fe1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68473a09-9cb6-4e11-8f52-9776dd0de75f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Az_ormeny_miniszterelnok_lemondasat_kovetelik_az_elvesztett_karabahi_teruletek_miatt","timestamp":"2021. március. 13. 21:50","title":"Az örmény miniszterelnök lemondását követelik az elvesztett karabahi területek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edac46a8-8775-4a7e-a9d0-4352c90ee5eb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Szputnyik V megbízhatóságával nem függ ugyan össze, de a szocializmus éveiben a fejlett hazai gyógyszeripar vakcinái voltak nyerők – bár volt szerepe a szovjet importnak is.

","shortLead":"A Szputnyik V megbízhatóságával nem függ ugyan össze, de a szocializmus éveiben a fejlett hazai gyógyszeripar vakcinái...","id":"20210312_szovjet_oltas__Kadarrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edac46a8-8775-4a7e-a9d0-4352c90ee5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193d93c2-0592-48e9-a78e-93b216a98f3c","keywords":null,"link":"/360/20210312_szovjet_oltas__Kadarrendszer","timestamp":"2021. március. 12. 15:00","title":"Tényleg szovjet oltáshoz voltak szokva a Kádár-rendszer nemzedékei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről; az eddiginél szigorúbb, de így is sokat megengedő lezárások kezdődtek, amelyeknél sokan keresték a kiskapukat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről...","id":"20210314_Es_akkor_boltzar_jarvany_vakcina_tigaz_szja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715c2d14-b70b-471a-b03c-89da07c13f0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Es_akkor_boltzar_jarvany_vakcina_tigaz_szja","timestamp":"2021. március. 14. 07:00","title":"És akkor úgy bezárt az ország, hogy elindult a bolti roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f6dd77-bd2c-49f2-80c9-04a980271987","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Pétert az OTP Bank informatikai vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.","shortLead":"Csányi Pétert az OTP Bank informatikai vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.","id":"20210312_csanyi_peter_otp_vezerigazgatohelyettes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f6dd77-bd2c-49f2-80c9-04a980271987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1b6a8a-93fb-4457-bf23-38b5582edde2","keywords":null,"link":"/kkv/20210312_csanyi_peter_otp_vezerigazgatohelyettes","timestamp":"2021. március. 12. 18:06","title":"Csányi Sándor fia lett az OTP új vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]