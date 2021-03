Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi a nyelviskola, ahol a beiratkozók száma az ötödére csökkent.","shortLead":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi a nyelviskola...","id":"20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dd799-3db9-477c-981d-25f996c15718","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","timestamp":"2021. március. 16. 07:24","title":"A túlélésért küzdenek az online oktatásra ítélt nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kocsiban ülő utasa súlyosan megsérült. ","shortLead":"A kocsiban ülő utasa súlyosan megsérült. ","id":"20210314_Elhunyt_egy_sofor_aki_arokba_hajtott_Domsodnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a308d87-41a4-4623-b1b5-c4bf3bced70f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Elhunyt_egy_sofor_aki_arokba_hajtott_Domsodnel","timestamp":"2021. március. 14. 15:08","title":"Elhunyt egy sofőr, aki árokba hajtott Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","shortLead":"Bennfentes hírek szerint Washington egyeztetne a diktatórikus országgal, de hiába, nem érkezik válasz.","id":"20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa885d-959d-4d07-91c8-ff5e24f5ffc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_eszak_korea_usa_joe_biden","timestamp":"2021. március. 14. 15:14","title":"Hiába keresik Bidenék Kim Dzsong Unt, Észak-Korea nem reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere állítása szerint egyeztetett a kormányhivatallal, mielőtt oltópontokat jelölt ki a városban, az illetékes azonban nem ment el a megnyitásukhoz szükséges bejárásra, így továbbra sem használhatják őket.","shortLead":"A város polgármestere állítása szerint egyeztetett a kormányhivatallal, mielőtt oltópontokat jelölt ki a városban...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_vedooltas_szombathely_haziorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103b685b-6370-4857-98d4-b02c49b418f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_vedooltas_szombathely_haziorvosok","timestamp":"2021. március. 14. 12:57","title":"Nyílt levélben kérik a szombathelyi háziorvosok, hogy megnyílhassanak a városi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk kilencedik részében az oroszok azart szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve...","id":"20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4214a18-d6eb-4f3b-aa77-07f16d8dcea1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","timestamp":"2021. március. 14. 19:15","title":"Mit tanulhatunk a boldogságról az oroszoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176dfbed-3573-4218-b903-79b152878ddd","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Az ultrahigh-end hifi termékek piacán versengő magyar vállalkozást, a Popori Acousticset egy pökhendi kijelentés keltette életre. Megmutatjuk, hogyan jött létre és hova tart a bajai cég, mely az elektrosztatikus hangfalgyártás hazai úttörője. ","shortLead":"Az ultrahigh-end hifi termékek piacán versengő magyar vállalkozást, a Popori Acousticset egy pökhendi kijelentés...","id":"20210314_a_magyar_ember_hulye_ehhez_bajai_ceg_popori_acoustics_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=176dfbed-3573-4218-b903-79b152878ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdfd165-c145-47fb-b646-e1f6637b296e","keywords":null,"link":"/360/20210314_a_magyar_ember_hulye_ehhez_bajai_ceg_popori_acoustics_tortenete","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"\"A magyar ember hülye ehhez\" – egy világsikerre törő kis bajai cég története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg be nem oltanak elég embert fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is olyan rossz lehet a helyzet, mint Európában.","shortLead":"Amíg be nem oltanak elég embert fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is...","id":"20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58fc09-d885-4563-b10b-53d69f8a1a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","timestamp":"2021. március. 15. 21:32","title":"Anthony Fauci Európa két hibájától inti óva Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]