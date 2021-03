Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de nyert Dua Lipa, Fiona Apple, Lady Gaga és posztumusz Chick Corea is.","shortLead":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de...","id":"20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a831e-02ef-4be9-8625-4f0f4d12742f","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","timestamp":"2021. március. 15. 08:57","title":"Beyoncé már annyi Grammy-díjat nyert, mint korábban egyetlen nő sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b73c09-ed78-4e88-8daf-849d84b7aa63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közterületen most maszkot kell viselni, így fagyit enni sem szabad.","shortLead":"Közterületen most maszkot kell viselni, így fagyit enni sem szabad.","id":"20210314_rendorseg_arcmaszk_kozterulet_fagyi_balatonfured","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b73c09-ed78-4e88-8daf-849d84b7aa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a034b9-ac55-4653-9e82-8d2d3176923d","keywords":null,"link":"/elet/20210314_rendorseg_arcmaszk_kozterulet_fagyi_balatonfured","timestamp":"2021. március. 14. 10:50","title":"150 ezres büntetést is kioszthat köztéri fagyizásért a rendőrség Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna sajtótékoztatót a múzeum lépcsőin? 