Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1aaae10-312b-4702-bb2a-c7bd21169e49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú BMW iX szabadidő-autó markáns frontrészén egy rivális német márka terméke csillan meg.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú BMW iX szabadidő-autó markáns frontrészén egy rivális német márka terméke csillan meg.","id":"20210318_egy_mercedes_tukrozodik_a_legujabb_bmw_villanyauton_a_hivatalos_gyari_foton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1aaae10-312b-4702-bb2a-c7bd21169e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0656037b-8053-4db2-8f57-69ddb7a92393","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_egy_mercedes_tukrozodik_a_legujabb_bmw_villanyauton_a_hivatalos_gyari_foton","timestamp":"2021. március. 18. 09:21","title":"Egy Mercedes tükröződik a legújabb BMW villanyautó hivatalos gyári fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét állítás vérzett el a tényellenőrzésen.","shortLead":"Hét állítás vérzett el a tényellenőrzésen.","id":"20210319_alhir_godeny_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fffa8b3-dba4-4263-9a5f-4703c9ef01f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_alhir_godeny_facebook","timestamp":"2021. március. 19. 20:06","title":"Álhírnek jelölte Gődény egyik posztját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világ egyik vezető gazdasági lapja arra figyelmeztet, hogy bizonyos mellékhatásoknak nem szabad kisiklatniuk az oltási kampányt, mert az ellenszereknél egyaránt figyelembe kell venni a hatalmas előnyöket, illetve a kockázatokat is. ","shortLead":"A világ egyik vezető gazdasági lapja arra figyelmeztet, hogy bizonyos mellékhatásoknak nem szabad kisiklatniuk...","id":"20210318_Financial_Times_Csak_semmi_AstraZeneca_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028399d8-5824-4d68-bed8-0372a293aa76","keywords":null,"link":"/360/20210318_Financial_Times_Csak_semmi_AstraZeneca_panik","timestamp":"2021. március. 18. 07:31","title":"Financial Times: Csak semmi AstraZeneca-pánik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ legnagyobb gyártója magyar Audi.","shortLead":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ...","id":"20210318_Audi_eves_jelentes_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21533-abdb-49bc-8a54-f54f75f5f8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Audi_eves_jelentes_2020","timestamp":"2021. március. 18. 15:46","title":"Közel 400 milliárd forinttal csökkent a magyar Audi-gyár bevétele tavaly, de adózott eredménye 53 milliárddal nőtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz emlékháza az egyik legnagyobb zongoristánknak, ha már döntés is volt róla?","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz...","id":"202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f71ae2b-0f5f-45e9-9876-db89bb73e9d5","keywords":null,"link":"/360/202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","timestamp":"2021. március. 18. 11:00","title":"Kocsis Zoltán özvegye: Kerek perec közölte a Miniszterelnökség, hogy nem lesz emlékház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is, amelyben Antall György és üzlettársai bizonyos jelek szerint tulajdonosi szerepre készülnek.","shortLead":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is...","id":"202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc27b2c-b6dd-4db2-914d-34445459f02d","keywords":null,"link":"/360/202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:00","title":"Antall József fia Gundel-Takács Gáborral vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt a nagykörúti biciklisáv mellett, elmondta, hogy állnak a meg nem valósított kampányígéretei, és kicsit tovább tudott sejtetni arról, vannak-e miniszterelnöki ambíciói.","shortLead":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt...","id":"20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e965df4-2ea5-4411-bbf3-662b4884ae3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 18. 15:13","title":"Karácsony még nem tudja, öt év múlva miniszterelnök vagy főpolgármester lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint a kormány hajlandó akár több pénzt is költeni a falusi kisboltokra. Kérdés: megtérül-e valaha is, és működni fog-e a kormányzati elképzelés, hogy a postai szolgáltatások tartják majd életben az üzleteket.","shortLead":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint...","id":"20210318_kisboltok_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7de04ff-931f-4e86-836f-49d15d261756","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_kisboltok_allami_tamogatas","timestamp":"2021. március. 18. 14:05","title":"Elég az állam pénze arra, hogy lenyomják a falusi kisboltok a városi szupermarketeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]