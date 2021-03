Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","shortLead":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","id":"20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f00c-2506-4076-a025-8813d0b74aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","timestamp":"2021. március. 19. 10:47","title":"Jól áll a gyári tuning a Volkswagen Transporternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély miatt. Azonban arra felhívták a figyelmet, hogy nem zárhatók ki a vérrögképződési problémák, ennek előfordulási aránya azonban alacsonyabb a népességben tapasztalható általános szintnél.","shortLead":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély...","id":"20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf70e4b-3a04-46d5-bc8c-b20daa6560df","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Biztonságos az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a539ec-7fe8-4db6-9c80-af4bf28e75c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsi 6 literes benzinmotorjának maximális fordulatszáma eléri a 9000-et. ","shortLead":"A szupersportkocsi 6 literes benzinmotorjának maximális fordulatszáma eléri a 9000-et. ","id":"20210319_850_loeros_v12es_motorral_erkezett_meg_a_pagani_huayra_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a539ec-7fe8-4db6-9c80-af4bf28e75c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf0cea-dca8-4043-9a9a-2ec5521b1f23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_850_loeros_v12es_motorral_erkezett_meg_a_pagani_huayra_r","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"850 lóerős szívó V12-es motorral érkezett meg a Pagani Huayra R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","shortLead":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","id":"20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93dbfa40-e479-4620-940b-a0b25c037b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","timestamp":"2021. március. 19. 10:33","title":"Mobilos Covid-útlevelet kezd tesztelni az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb sérülésekkel okozója és egyben elszenvedője is. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb...","id":"20210319_M9_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701320a1-e43e-4fa3-be4b-8c56e307b726","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_M9_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 15:16","title":"Videón, ahogy többször megpördül a levegőben az M9-esen balesetező autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5fbdfb-df8f-4768-86df-36d505675f22","keywords":null,"link":"/kultura/20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kossuth-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A forint gyengül, a takarmány drágul és a sertéspestis is okozhat még meglepetéseket, miközben a koronavírussal is küzdenie kell az ágazati szereplőknek.","shortLead":"A forint gyengül, a takarmány drágul és a sertéspestis is okozhat még meglepetéseket, miközben a koronavírussal is...","id":"20210318_husszovetseg_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfba727-a676-462d-98dc-d70f8f37a959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_husszovetseg_dragulas","timestamp":"2021. március. 18. 21:44","title":"Drágulásra figyelmeztet a Hússzövetség: 2021 a totális bizonytalanság éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a878a424-586a-47f3-bece-180cd3c9c220","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szesztay Dávid Iderejtem a ház kulcsát című új albumát teljes egészében meghallgathatja itt, a hvg.hu-n.","shortLead":"Szesztay Dávid Iderejtem a ház kulcsát című új albumát teljes egészében meghallgathatja itt, a hvg.hu-n.","id":"20210319_Szesztay_David_Iderejtem_a_haz_kulcsat_uj_album_nagylemez_lemez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a878a424-586a-47f3-bece-180cd3c9c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0581095-3b34-452b-bfbf-c208e9268a72","keywords":null,"link":"/kultura/20210319_Szesztay_David_Iderejtem_a_haz_kulcsat_uj_album_nagylemez_lemez","timestamp":"2021. március. 19. 10:00","title":"\"Vad és színes virágok a befelé figyelésből\" – hallgassa meg Szesztay Dávid új lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]