[{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Zhao, a Honor vezére egy interjúban árulta el, milyen terveket szőnek a jövőre nézve a cégnél.","shortLead":"George Zhao, a Honor vezére egy interjúban árulta el, milyen terveket szőnek a jövőre nézve a cégnél.","id":"20210319_huawei_honor_csucsmobil_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b83ef3-398d-4ac0-a201-6c862a9a7793","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_huawei_honor_csucsmobil_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2021. március. 19. 19:03","title":"A Huawei csúcsmobiljainál is erősebb telefonnal jöhet ki a Honor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon milliós jutalmat az előző évben.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon...","id":"20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d566568-4e8a-4371-bb26-c75d117e7f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","timestamp":"2021. március. 20. 17:15","title":"Milliós jutalmakat kapott 22 államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","shortLead":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","id":"20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b10e7-d82d-4170-9200-2acc78d76411","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"A Tesla 300 ezer eurós fizetést is kínál Berlinben, még sincs rá ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","shortLead":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","id":"20210319_BL_sorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45307f7-ada3-4f29-8cb0-9ad4c391f19c","keywords":null,"link":"/sport/20210319_BL_sorsolas","timestamp":"2021. március. 19. 12:35","title":"Szuperrangadók jönnek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Eddig sem volt leányálom spárgát gyűjteni Németországban napi 10–12 órában, de a koronavírus-járvány miatt minden még nehezebb lett.","shortLead":"Eddig sem volt leányálom spárgát gyűjteni Németországban napi 10–12 órában, de a koronavírus-járvány miatt minden még...","id":"20210319_Szigorubb_szabalyok_alapjan_dolgoznak_a_keleteuropai_vendegmunkasok_a_spargafoldeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87b52de-52c1-4aa8-8db3-225e5bf4bc66","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Szigorubb_szabalyok_alapjan_dolgoznak_a_keleteuropai_vendegmunkasok_a_spargafoldeken","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"Szigorúbb szabályok alapján dolgoznak a kelet-európai vendégmunkások a spárgaföldeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","shortLead":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","id":"20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9cdaac-d554-4703-bd84-485b199308e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","timestamp":"2021. március. 19. 13:03","title":"Kiderítette a WHO, honnan terjedhetett el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma - közölte a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal. ","shortLead":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen...","id":"20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c9e54-cdc0-46bf-a48a-2c986c116a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","timestamp":"2021. március. 20. 08:40","title":"Több mint 11 ezer új fertőzött van, meghalt 227 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","shortLead":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","id":"20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971d39ea-ab8c-4485-8aa0-fba1f785b0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","timestamp":"2021. március. 19. 16:55","title":"Egy 2500 éves bronzszobrot mosott ki az eső a földből Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]