[{"available":true,"c_guid":"e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","shortLead":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","id":"20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f1340-86b6-4455-bc10-5816d40e19b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","timestamp":"2021. március. 23. 10:14","title":"Orbán: Addig nem tudunk nyitni, amíg minden 65 fölötti regisztrált nincs beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercege tanácsokat ad és mentorál egy mentálhigiénés cégben.\r

\r

","shortLead":"Sussex hercege tanácsokat ad és mentorál egy mentálhigiénés cégben.\r

\r

","id":"20210323_Harry_herceg_munkat_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e56c-cd9e-4122-8a3a-8b1eed92060d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harry_herceg_munkat_kapott","timestamp":"2021. március. 23. 17:21","title":"Harry herceg munkát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","shortLead":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","id":"20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0392d0-e10f-43d1-9b81-89e85e73b317","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 23. 06:13","title":"Németország bezár, még szigorúbb járványügyi szabályokat vezetnek be húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a lakosság 16,4 százalékát már beoltották, és még a németek is átvennék a magyar oltóprogram egyes elemeit.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a lakosság 16,4 százalékát már beoltották, és még a németek is átvennék a magyar oltóprogram...","id":"20210323_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9c1234-6492-48b2-a0fe-373cd970e571","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 23. 12:56","title":"Müller Cecília: Csaknem 100 százalékos a brit mutáns jelenléte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1653a3-f861-41d4-a563-719bb0277d82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi jól ismert kedvező ár-érték arányú telefonjairól. Az iFixit csapatának szokásos teardown, azaz szétszedéses vizsgálatából kiderül, hol kötött kompromisszumokat a gyártó.","shortLead":"A Xiaomi jól ismert kedvező ár-érték arányú telefonjairól. Az iFixit csapatának szokásos teardown, azaz szétszedéses...","id":"20210323_xiaomi_mi11_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1653a3-f861-41d4-a563-719bb0277d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5884672d-217a-4a94-ba6e-577d8b5491c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_xiaomi_mi11_ifixit_teardown","timestamp":"2021. március. 23. 10:03","title":"Hol spórolt a Xiaomi? Kiderítették, milyen belülről az olcsóbb csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában, a kutatók egy globális éghajlatmodellel figyelmeztetnek az óceánok és a szárazföldek reakcióira. ","shortLead":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában...","id":"202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d400f37-ea47-428a-90d8-6ee3c262db33","keywords":null,"link":"/360/202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","timestamp":"2021. március. 23. 14:00","title":"Mi is megérezhetjük, ha napelemeket telepítenek a sivatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]