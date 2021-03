Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","shortLead":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","id":"20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c56d7-6ce7-440f-9123-55b2c9aa22c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","timestamp":"2021. március. 22. 22:52","title":"Késes rablási kísérlettel és garázdasággal is gyanúsítják a Pesti úti autós ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1626728-a7dd-498b-96b0-ef3c487ec561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke mögött a DK-s Dobrev Klárát találjuk, majd Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást.","shortLead":"A Jobbik elnöke mögött a DK-s Dobrev Klárát találjuk, majd Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást.","id":"20210322_Zavecz_Jakab_Peter_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1626728-a7dd-498b-96b0-ef3c487ec561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee485bb8-a374-40aa-8a67-dbd0d7e597f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Zavecz_Jakab_Peter_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. március. 22. 10:02","title":"Závecz: Jakab Péter a legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","shortLead":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","id":"20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f7bc2-9041-42ed-b3a3-deaf62eb066f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. március. 22. 13:03","title":"Ha zúg a füle, és szédeleg, inkább ne menjen közösségbe – lehet, hogy covidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234a1ffc-6b5f-442d-8617-74901dec6296","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány idején ugyan máshol keletkezik élelmiszerhulladék, mint korábban, csökkenésről azonban nincs szó. Ráadásul a környezeti kár szempontjából a kidobott élelmiszer ugyanolyan rossz, mint a műanyag, és a hasznosítás kapacitásai is végesek. De mi a megoldás?","shortLead":"A koronavírus-járvány idején ugyan máshol keletkezik élelmiszerhulladék, mint korábban, csökkenésről azonban nincs szó...","id":"20210322_elelmiszerhulladek_zhvg_elelmiszerpazarlas_alteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234a1ffc-6b5f-442d-8617-74901dec6296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366308cc-1d8a-4f33-8ac0-6468c55efe2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_elelmiszerhulladek_zhvg_elelmiszerpazarlas_alteo","timestamp":"2021. március. 22. 18:00","title":"Mi köze az élelmiszer-hulladéknak a járványokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b07633b-8485-4895-8e04-0ea2ddfdd75e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Budapesten megrendezett Transtatlantic Summit Budapestre hozza novemberben a nemzetközi populista vagy ultrakonzervatív jobboldal izgalmas arcait. Eredetileg Orbánt is ígérték, de az ő képe gyorsan eltűnt.","shortLead":"A Budapesten megrendezett Transtatlantic Summit Budapestre hozza novemberben a nemzetközi populista vagy...","id":"20210323_novak_katalon_transatlantic_summit_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b07633b-8485-4895-8e04-0ea2ddfdd75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe9a92f-9c15-4b2a-b1a1-e506a6ac974a","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_novak_katalon_transatlantic_summit_konferencia","timestamp":"2021. március. 23. 13:23","title":"A szabadság védelméről beszélhet Novák Katalin egy budapesti nemzetközi konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89182643-82ac-4d2c-9b9b-14528ed5eda6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A régi elittel elégedetlen szavazók kívülállóként választották El Salvador elnökévé az ifjú Nayib Bukelét, aki a hatalom ízére ráérezve illiberális eszközökhöz nyúlt.","shortLead":"A régi elittel elégedetlen szavazók kívülállóként választották El Salvador elnökévé az ifjú Nayib Bukelét, aki...","id":"202111_nayib_bukele_populista_sztarelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89182643-82ac-4d2c-9b9b-14528ed5eda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef9b42-970c-41da-95df-5013b924dafe","keywords":null,"link":"/360/202111_nayib_bukele_populista_sztarelnok","timestamp":"2021. március. 23. 16:00","title":"A fiatal latin-amerikai elnök beleszeretett a hatalomba, és visszaél azzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]