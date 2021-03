Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360...","id":"20210323_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb06742-4e37-4387-8d86-9719790dfb39","keywords":null,"link":"/360/20210323_Radar360","timestamp":"2021. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Főszerepben az orvosok, Mészáros Lőrincnek nincs félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234a1ffc-6b5f-442d-8617-74901dec6296","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány idején ugyan máshol keletkezik élelmiszerhulladék, mint korábban, csökkenésről azonban nincs szó. Ráadásul a környezeti kár szempontjából a kidobott élelmiszer ugyanolyan rossz, mint a műanyag, és a hasznosítás kapacitásai is végesek. De mi a megoldás?","shortLead":"A koronavírus-járvány idején ugyan máshol keletkezik élelmiszerhulladék, mint korábban, csökkenésről azonban nincs szó...","id":"20210322_elelmiszerhulladek_zhvg_elelmiszerpazarlas_alteo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=234a1ffc-6b5f-442d-8617-74901dec6296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366308cc-1d8a-4f33-8ac0-6468c55efe2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_elelmiszerhulladek_zhvg_elelmiszerpazarlas_alteo","timestamp":"2021. március. 22. 18:00","title":"Mi köze az élelmiszer-hulladéknak a járványokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lakosságarányos átoltottsága látható.","shortLead":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott...","id":"20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96125187-7119-4ec4-90d5-da20b79df2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","timestamp":"2021. március. 22. 09:03","title":"Egyetlen ábra megmutatja, mekkora a baj az oltásokkal az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","shortLead":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","id":"20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59a25d-373e-4290-b719-b2cb050b2a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","timestamp":"2021. március. 22. 10:23","title":"Négy hónap emelkedés után végre csökken a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuper könnyű felnikkel szerelik.","shortLead":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuper könnyű felnikkel szerelik.","id":"20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7615958-5116-4a53-85be-780b8b55f88a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","timestamp":"2021. március. 22. 07:59","title":"Inkognitóban: 479 lóerős szívó V8-as új Lexus érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1eb132-29a2-4235-9a0d-eddf6081cef3","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Hetven munkaadó mintegy 1300 állásajánlatra várja a jelentkezőket a kedden reggel indult és csütörtök estig tartó HVG Online Állásbörze. A legtöbb ajánlat informatikusoknak, mérnököknek, idegen nyelveket beszélő ügyfélszolgálatosoknak, értékesítőknek, pénzügyi területen dolgozóknak és szakmunkásoknak szól. A munkaadók új állásaik nagy részét itt hirdetik meg először. ","shortLead":"Hetven munkaadó mintegy 1300 állásajánlatra várja a jelentkezőket a kedden reggel indult és csütörtök estig tartó HVG...","id":"20210323_Elindult_es_3_napig_tart_a_legnagyobb_hazai_online_allasborze__nezz_be_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1eb132-29a2-4235-9a0d-eddf6081cef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca6804f-a067-4bf9-bcb4-94fcb7199ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_Elindult_es_3_napig_tart_a_legnagyobb_hazai_online_allasborze__nezz_be_most","timestamp":"2021. március. 23. 09:40","title":"Elindult és 3 napig tart a legnagyobb hazai online állásbörze – nézz be most!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]