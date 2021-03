Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A nyitásról szóló üzenetet sokan érthetik úgy, hogy valójában nincs olyan nagy baj, pedig most az lenne a megfelelő üzenet, hogy a következő néhány hetet még szánjuk rá a bezárkózásra – indokolta Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára, miért volt szükség javaslataikra a súlyosbodó járványhelyzet kezeléséhez. Az intenzív terápiás szakorvos szerint ha nem tartjuk be a szabályokat, eljuthatunk oda, hogy Európában már nem Bergamo, hanem valamelyik magyar nagyváros lesz az elrettentő példa.

","shortLead":"A nyitásról szóló üzenetet sokan érthetik úgy, hogy valójában nincs olyan nagy baj, pedig most az lenne a megfelelő...","id":"20210324_sved_tamas_interju_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf71e5-c0ab-48f1-9865-c8cf1a5447e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_sved_tamas_interju_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. március. 24. 11:00","title":"MOK-titkár: \"Úgy érezzük, a közvélemény és a döntéshozók jelentős része mintha nem fogná fel a baj mértékét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3dce35-a949-45d3-a0f6-4db972274525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök három perc alatt a helyszínre értek és kihúzták a vízből a férfit.","shortLead":"A rendőrök három perc alatt a helyszínre értek és kihúzták a vízből a férfit.","id":"20210324_duna_petofi_hid_zuhanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3dce35-a949-45d3-a0f6-4db972274525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040a1df3-eea8-43e0-9bac-0bd3086092f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_duna_petofi_hid_zuhanas","timestamp":"2021. március. 24. 11:02","title":"A Dunába zuhant egy fiatal férfi a Petőfi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt is, aki egy csatornán menekült egy illegális partiról.","shortLead":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József...","id":"20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c7994e-35ba-46af-9530-5bda90614ff4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","timestamp":"2021. március. 24. 11:23","title":"Szájer lebukása: egy belga tévé bemutatta a rendőri akció videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek a biztonsági és egészségügyi szektorban. ","shortLead":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek...","id":"20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4ca2e-5d3a-477b-9f1f-c2f68b513a30","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Sándor utasít, a bizalmasai pedig tarolnak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","shortLead":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","id":"20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22110fe3-7e58-463a-a500-d18c75745d59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2021. március. 23. 21:54","title":"Karikó Katalin: A vakcina a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől védi az oltás után megfertőzödötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]