[{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","shortLead":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","id":"20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22110fe3-7e58-463a-a500-d18c75745d59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2021. március. 23. 21:54","title":"Karikó Katalin: A vakcina a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől védi az oltás után megfertőzödötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","shortLead":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","id":"20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73591a6-ac2f-4bb4-be7c-37256c57d025","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. március. 25. 09:25","title":"Közel 1000 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f93676-8283-4891-9089-5206818755a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ több mint 3000 kabócafaja közül a legnagyobbak és leghangosabbak közé tartozó fajok árasztják el idén tavasszal az Egyesült Államok keleti területeit.","shortLead":"A világ több mint 3000 kabócafaja közül a legnagyobbak és leghangosabbak közé tartozó fajok árasztják el idén tavasszal...","id":"20210325_enekeskaboca_invazio_usa_magicicada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f93676-8283-4891-9089-5206818755a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab5fdc8-27d0-49c0-9da7-1d825bfd6a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_enekeskaboca_invazio_usa_magicicada","timestamp":"2021. március. 25. 11:03","title":"17 év után hatalmas kabócainvázióra készülhet az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolhatják be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","shortLead":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","id":"20210323_milak_kristof_uszo_ob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b85267-1d3a-42da-a141-099d28a0d8a6","keywords":null,"link":"/sport/20210323_milak_kristof_uszo_ob","timestamp":"2021. március. 23. 19:47","title":"Milák akkora időt úszott, amivel hét éven át aranyérmes lett volna az összes olimpián és vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben kiderült, egyébként nem volt fegyvere.



","shortLead":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben...","id":"20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f825604-30df-4bfd-b810-10afb38bf1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","timestamp":"2021. március. 24. 09:58","title":"Vádlott lett a Covid-munkanélküli zalai szakácsból, aki rendőrök lelövésével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercege tanácsokat ad és mentorál egy mentálhigiénés cégben.



","shortLead":"Sussex hercege tanácsokat ad és mentorál egy mentálhigiénés cégben.



","id":"20210323_Harry_herceg_munkat_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e56c-cd9e-4122-8a3a-8b1eed92060d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harry_herceg_munkat_kapott","timestamp":"2021. március. 23. 17:21","title":"Harry herceg munkát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá bizonyos településeken az is, akinek csak internetre van előfizetése.","shortLead":"A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá...","id":"20210324_telekom_digi_kabeltelevizio_kodolas_ingyenes_tevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f83538e-07c8-4f44-a7ef-d77b3d5e5071","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_telekom_digi_kabeltelevizio_kodolas_ingyenes_tevezes","timestamp":"2021. március. 24. 18:03","title":"Lemaradt a kódolás, sok helyen ingyen nézhetők az előfizetéses televíziócsatornák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]