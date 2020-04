Hajas Barnabás neve 2014 őszén vált ismertté, amikor a Magyar Nemzet „A TASZ irányítja a hivatalt” címmel megtámadta Székely László ombudsmant, amiért hivatala a józsefvárosi tűcsere-programról szóló jelentését és a nyilvánosságra hozás időpontját állítólag egyeztette a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezettel. Kocsis Máté akkori józsefvárosi polgármester, a Fidesz mostani parlamenti frakcióvezetője azt mondta, hogy "befészkelte magát a droglobbi az ombudsmani hivatalba".

Mint kiderült, a szivárogtató Hajas Barnabás, az igazságügyi miniszter kabinetfőnöke volt, aki korábban az Alapvető Jogok Biztosi Hivatalában dolgozott, és valahogyan még hozzáfért az ottani belső levelezéshez. Ő juttatta el az újsághoz a leveleket, amelyekről később Székely László bizonyította, hogy nem támasztják alá a vádat. (Székelyt az országgyűlés igazságügyi bizottsága is meghallgatta, és nem állapított meg szabálytalanságot.) Hajas Barnabás 2014. szeptember 30-án lemondott kabinetfőnöki tisztségéről, a tárcavezető pedig még aznap elfogadta ezt, és közölte: "az illetékes hatóságok vizsgálatának eredményétől függően hozza meg a további döntését", de hamarosan kiderült: ott maradt a minisztériumban, sőt később főosztályvezetővé is kinevezték, és továbbra is professzor volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Legutóbb akkor írt róla a hvg.hu, amikor 2018. június 1-től „a közigazgatási bíráskodás fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálására, továbbá a kapcsolódó jogszabályok előkészítésével összefüggő feladatok irányítására és összehangolására” miniszteri biztossá nevezték ki, addigi fizetésén felül helyettes államtitkári díjazással és külön titkársággal. A miniszteri utasítás nem tartalmazott határidőt, és visszavonásáról nem található semmi a jogtárban. Tehát lehetséges, hogy a megbízás és a díjazás azután is érvényben maradt, hogy a kormány elállt az önálló közigazgatási bíróságok létrehozásától, sőt azokat az Alaptörvényből is törölték.

Igaz, a közigazgatási bíráskodás „fejlesztésével” kapcsolatban továbbra is van feladat.

Azt nem lehet tudni, hogy a biztosi tisztséget és a vele járó külön jövedelmet államtitkárként is megtartja-e Hajas Barnabás. Ez nem lehetetlen, hiszen az eddigi államtitkár, a 2015 óta hivatalban volt Vízkelety Mariann is kapott miniszteri biztosi megbízatást.