Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett az ázsiai ország.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett...","id":"20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9aba9b-711c-4f77-9427-10d1e1ff4bec","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","timestamp":"2021. március. 26. 05:56","title":"Észak-Korea azt állítja, hogy új rakétákat tesztelt a csütörtöki két kilövéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április közepén jelenik meg a Chrome böngésző 90-es verziója, amely már hangsúlyosan a biztonságot növelő https-protokoll használatát részesíti majd előnyben.","shortLead":"Április közepén jelenik meg a Chrome böngésző 90-es verziója, amely már hangsúlyosan a biztonságot növelő...","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_chrome_90_https_protokoll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017596b-d355-49eb-b42a-6cc02e1b6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_chrome_90_https_protokoll","timestamp":"2021. március. 26. 13:03","title":"Új funkciót élesít a Google a Chrome-ban, célkeresztben a biztonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. És lesz valaki, aki a szívét lecsupaszítva száll be ebbe az öldöklő játékba. Öt arc, öt történet, amely nemcsak verseny-, hanem emberi szempontból is érdekes lehet az idei Forma–1-es szezonban.","shortLead":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. És lesz valaki...","id":"20210326_forma1_hamilton_alonso_vettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2fe4a8-c2e3-47ff-9ca7-dcfc252b1b60","keywords":null,"link":"/elet/20210326_forma1_hamilton_alonso_vettel","timestamp":"2021. március. 26. 20:00","title":"Hamilton letérdel, Alonso visszaül, Vettel átáll – rég tűntek ilyen izgalmasnak a Forma–1 arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt alelnöke szerint az volt a legnagyobb aggályuk, hogy az EPP korlátozta volna a képviselők jogait.","shortLead":"A párt alelnöke szerint az volt a legnagyobb aggályuk, hogy az EPP korlátozta volna a képviselők jogait.","id":"20210326_Novak_Katalin_Fidesz_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d1f88-fcb5-4ae5-b718-a1810faef4db","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Novak_Katalin_Fidesz_Neppart","timestamp":"2021. március. 26. 07:03","title":"Novák Katalin: A Fidesz nehezen búcsúzott el az Európai Néppárttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan fog terjedni.","shortLead":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan...","id":"20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de6aa9a-0457-4495-800d-f08fa04ce833","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 17:53","title":"Duda Ernő: 3,5 millió oltott ember kellene a biztonságos nyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos teljesítési idői, szintgörbék, tanácsok, az aktuális lezárásokról pedig értesítések könnyítik meg az útvonaltervezést, és azt is megnézhetjük az oldalon, hogy eddig hányan teljesítették a Kékkört összesen. ","shortLead":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos...","id":"20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54edb186-6316-4461-8151-8b7b810a9d2e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","timestamp":"2021. március. 26. 15:32","title":"Nekivágna valamelyik kéktúraútvonalnak? Hasznos tippeket nyújt ez az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen a hozzáállás, az emberek még mindig nem érzik át, hogy mekkora a baj – mondta az Indexnek Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa.","shortLead":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen...","id":"20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5395ea-6146-4b9f-bced-0e62716cb46f","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2021. március. 27. 19:32","title":"Meglesz a böjtje a felelőtlenségnek – állítja Zacher Gábor a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]