[{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olvadt a permafroszt (állandóan fagyott talaj) a legutóbbi jégkorszak legerőteljesebben jegesedő időszakában a dél-karintiai Obir-cseppkőbarlangok felett – állapították meg innsbrucki geológusok a barlangokból származó kis kalcitkristályokon végzett vizsgálataik alapján.","shortLead":"Olvadt a permafroszt (állandóan fagyott talaj) a legutóbbi jégkorszak legerőteljesebben jegesedő időszakában...","id":"20210327_permafroszt_talaj_olvadasa_alpok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04932df-bfef-42c9-86f4-fd7a06cd9c86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_permafroszt_talaj_olvadasa_alpok","timestamp":"2021. március. 27. 16:03","title":"25 ezer éve történt: még a legnagyobb hidegben is olvadt az Alpok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be az ázsiai országgal szemben - számol be az Euronews.","shortLead":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió...","id":"20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c279ea21-2c7e-419e-8389-14ebba20d758","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","timestamp":"2021. március. 27. 11:38","title":"Elkezdték bojkottálni a Nike-t és a H&M-et Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf708a34-c1db-4df3-a82e-1967b4b8a18b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét esetben szülés után történt a tragédia.","shortLead":"Mindkét esetben szülés után történt a tragédia.","id":"20210326_kismama_meghalt_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf708a34-c1db-4df3-a82e-1967b4b8a18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a696814-eb47-4f9b-bc11-630e93e51c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_kismama_meghalt_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. március. 26. 21:17","title":"Egy hétgyermekes nő és egy 23 éves kismama meghalt koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már ha beszélhetünk még normálisról. 